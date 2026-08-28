Caminhão perde freio, desce ladeira desgovernado e tomba em ladeira de Salvador; veja vídeo

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Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:54
Um caminhão perdeu o freio, desceu desgovernado pela Ladeira do Arraial do Retiro, em Salvador, e interditou a via na tarde desta sexta-feira (28). Não houve feridos.
Uma testemunha registrou o momento em que o veículo desceu e tombou na ladeira. Confira abaixo:
De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a retirada do veículo será realizada pelo proprietário, por meio de um guincho particular.
Até o momento, não há mais informações sobre a ocorrência.