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Caminhão perde freio, desce ladeira desgovernado e tomba em ladeira de Salvador; veja vídeo

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não houve feridos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:54

Caminhão tomba na Ladeira do Arraial do Retiro
Caminhão tomba na Ladeira do Arraial do Retiro Crédito: Reprodução

Um caminhão perdeu o freio, desceu desgovernado pela Ladeira do Arraial do Retiro, em Salvador, e interditou a via na tarde desta sexta-feira (28). Não houve feridos.

Uma testemunha registrou o momento em que o veículo desceu e tombou na ladeira. Confira abaixo:

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a retirada do veículo será realizada pelo proprietário, por meio de um guincho particular.

Até o momento, não há mais informações sobre a ocorrência.

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