BREQUE DOS APPS

Candidato Aroldo Félix é atingido por bala de borracha da PM durante ato de entregadores

Candidato da Unidade Popular (UP) foi atingido de raspão nas costas

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:24

Candidato ao Governo do Estado Aroldo Félix é atingido por bala de borracha durante ato de entregadores Crédito: Reprodução

O candidato ao Governo do Estado, Aroldo Félix (UP), foi alvo de um disparo de bala de borracha na tarde desta terça-feira (1º), durante uma manifestação na Avenida Paralela, em Salvador. Na ocasião, entregadores participavam do "Breque dos Aplicativos".



De acordo com nota divulgada pela Unidade Popular, o candidato foi atingido de raspão nas costas, por volta das 17h30, e passa bem.

Ele acompanhava um comboio de manifestantes quando foi atingido pela Polícia Militar, que, segundo o partido, "atuou de forma completamente desproporcional e violenta".

"A Unidade Popular denuncia que, em momentos de mobilização e luta dos trabalhadores, a Polícia Militar atua como tropa de choque dos interesses dos ricos para reprimir as pautas populares", afirmou o partido em nota.

O CORREIO procurou a Polícia Militar para um posicionamento sobre o caso e aguarda um retorno.

Após a situação, o partido convocou uma mobilização "pelo fim de todas as formas de violência às quais a nossa população é submetida" para esta quarta-feira (2), no bairro do Uruguai.

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