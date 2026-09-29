VIOLÊNCIA

Cantor de pagode baiano é preso por suspeita de agredir mulher em Salvador

Rick Ralley tem mais de 230 mil seguidores nas redes sociais e é dono do hit “Ploct Ploct”

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:16

Cantor Rick Ralley Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor de pagode baiano Paulo Henrique Araújo dos Santos, conhecido como Rick Ralley, foi preso na segunda-feira (27), no bairro de Sussuarana, em Salvador, após uma denúncia de violência doméstica. Ele acumula 237 mil seguidores nas redes sociais e é dono do hit “Ploct Ploct”.

Segundo a Polícia Civil, houve um desentendimento entre o suspeito e uma mulher, de 29 anos, dentro de casa. Policiais militares da 48ª CIPM foram acionados.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) registrou o caso como lesão corporal e injúria. O suspeito foi apresentado na unidade especializada e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

O cantor Rick Ralley 1 de 10

Quem é Rick Ralley

Rick Ralley é um cantor de pagode baiano de Salvador. Algumas de suas principais músicas são “Ploct Ploct”, “As de 18” e “Xaninha”. Ele possui 37 mil ouvintes mensais no Spotify e quase 240 mil seguidores no Instagram.