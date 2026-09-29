Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor de pagode baiano é preso por suspeita de agredir mulher em Salvador

Rick Ralley tem mais de 230 mil seguidores nas redes sociais e é dono do hit “Ploct Ploct”

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:16

O cantor Rick Ralley
Cantor Rick Ralley Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor de pagode baiano Paulo Henrique Araújo dos Santos, conhecido como Rick Ralley, foi preso na segunda-feira (27), no bairro de Sussuarana, em Salvador, após uma denúncia de violência doméstica. Ele acumula 237 mil seguidores nas redes sociais e é dono do hit “Ploct Ploct”.

Segundo a Polícia Civil, houve um desentendimento entre o suspeito e uma mulher, de 29 anos, dentro de casa. Policiais militares da 48ª CIPM foram acionados.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) registrou o caso como lesão corporal e injúria. O suspeito foi apresentado na unidade especializada e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

O cantor Rick Ralley

O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
Rick Ralley por Divulgação
1 de 10
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram

Quem é Rick Ralley

Rick Ralley é um cantor de pagode baiano de Salvador. Algumas de suas principais músicas são “Ploct Ploct”, “As de 18” e “Xaninha”. Ele possui 37 mil ouvintes mensais no Spotify e quase 240 mil seguidores no Instagram.

A reportagem procurou a assessoria do cantor, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

Tags:

Rick Ralley

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: Como a lei eleitoral garante o tempo de votar sem corte no contracheque do trabalhador

Eleições 2026: Como a lei eleitoral garante o tempo de votar sem corte no contracheque do trabalhador
Imagem - Lula tem 45,3% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro no 1° turno, aponta Atlas/Bloomberg

Lula tem 45,3% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro no 1° turno, aponta Atlas/Bloomberg
Imagem - Veja a dieta que ajuda a reduzir inflamação do corpo, segundo estudo

Veja a dieta que ajuda a reduzir inflamação do corpo, segundo estudo