Capelinha lança dois sabores inéditos e exclusivos para o Festival Bon Odori 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:19
A marca baiana Capelinha lançará dois sabores exclusivos para o Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que acontecerá a partir desta sexta-feira (4), no Parque de Exposições, em Salvador. Conhecido como Bon Odori, o festival chega à 18ª edição, reunindo gastronomia, apresentações artísticas e atividades tradicionais até segunda-feira (7)
A novidade foi confirmada pela chef gelatiere Gláucia Parente, responsável pelo desenvolvimento de novos sabores e pela criação dos produtos da Capelinha. “A ideia foi levar inovação por meio de produtos que tivessem sinergia com o Bon Odori”, disse, em entrevista ao CORREIO.
De acordo com Gláucia, participar do Bon Odori era um desejo antigo da marca. A parceria ocorreu por meio de um contato em comum. “Assim como a Capelinha está na memória do soteropolitano há 54 anos, o Bon Odori também já tem esse registro afetivo desde 1992. Essa memória afetiva faz parte da nossa essência”, afirmou.
Veja imagens da edição anterior do Bon Odori
Os dois sabores foram batizados de Suppai e Melô. No primeiro, a Capelinha utilizou como referência as balas japonesas ácidas. “Aí veio a brincadeira de criar um picolé de limão com a cor preta para trazer uma incógnita e se tornar uma forma de ‘pregar uma peça’”, explicou Gláucia. Já o Melô foi inspirado em bebidas, balas e sobremesas geladas à base de melão.
Segundo a representante da marca, foram produzidos cerca de 2 mil picolés exclusivos para o festival. A venda dos sabores inéditos poderá ser estendida até o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. “A ideia é aproveitar a popularidade desses produtos para utilizá-los em outras campanhas”, disse.
Além dos sabores exclusivos, que serão vendidos por R$ 8 em um estande, a marca também comercializará picolés tradicionais (R$ 8), picolé casquinha (R$ 10), picolés sem adição de açúcar (R$ 8) e picolé de pistache (R$ 12).
Segundo a organização, o público poderá aproveitar o evento das 10h às 22h entre sexta-feira e domingo. Na segunda-feira, último dia do festival, a programação seguirá até as 20h. O Clube Correio garante 50% de desconto no ingresso do evento.
O terceiro lote de ingressos termina nesta quinta-feira (3), com entradas a R$ 40 para a sexta-feira e R$ 52 para sábado, domingo e segunda-feira. No quarto lote, que começa nesta sexta-feira (4), os ingressos custarão R$ 52 para a sexta-feira e R$ 60 para os demais dias do festival.
O evento contará com estacionamento pago, com tarifas de R$ 40 para carros e R$ 25 para motos.