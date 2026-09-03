NOVIDADE

Capelinha lança dois sabores inéditos e exclusivos para o Festival Bon Odori 2026

Festival da Cultura Japonesa de Salvador começa nesta sexta-feria (4)

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:19

Sorvetes inéditos da marca Capelinha Crédito: Divulgação

A marca baiana Capelinha lançará dois sabores exclusivos para o Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que acontecerá a partir desta sexta-feira (4), no Parque de Exposições, em Salvador. Conhecido como Bon Odori, o festival chega à 18ª edição, reunindo gastronomia, apresentações artísticas e atividades tradicionais até segunda-feira (7)

A novidade foi confirmada pela chef gelatiere Gláucia Parente, responsável pelo desenvolvimento de novos sabores e pela criação dos produtos da Capelinha. “A ideia foi levar inovação por meio de produtos que tivessem sinergia com o Bon Odori”, disse, em entrevista ao CORREIO.

De acordo com Gláucia, participar do Bon Odori era um desejo antigo da marca. A parceria ocorreu por meio de um contato em comum. “Assim como a Capelinha está na memória do soteropolitano há 54 anos, o Bon Odori também já tem esse registro afetivo desde 1992. Essa memória afetiva faz parte da nossa essência”, afirmou.

Veja imagens da edição anterior do Bon Odori 1 de 9

Os dois sabores foram batizados de Suppai e Melô. No primeiro, a Capelinha utilizou como referência as balas japonesas ácidas. “Aí veio a brincadeira de criar um picolé de limão com a cor preta para trazer uma incógnita e se tornar uma forma de ‘pregar uma peça’”, explicou Gláucia. Já o Melô foi inspirado em bebidas, balas e sobremesas geladas à base de melão.

Segundo a representante da marca, foram produzidos cerca de 2 mil picolés exclusivos para o festival. A venda dos sabores inéditos poderá ser estendida até o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. “A ideia é aproveitar a popularidade desses produtos para utilizá-los em outras campanhas”, disse.

Além dos sabores exclusivos, que serão vendidos por R$ 8 em um estande, a marca também comercializará picolés tradicionais (R$ 8), picolé casquinha (R$ 10), picolés sem adição de açúcar (R$ 8) e picolé de pistache (R$ 12).

Segundo a organização, o público poderá aproveitar o evento das 10h às 22h entre sexta-feira e domingo. Na segunda-feira, último dia do festival, a programação seguirá até as 20h. O Clube Correio garante 50% de desconto no ingresso do evento.

O terceiro lote de ingressos termina nesta quinta-feira (3), com entradas a R$ 40 para a sexta-feira e R$ 52 para sábado, domingo e segunda-feira. No quarto lote, que começa nesta sexta-feira (4), os ingressos custarão R$ 52 para a sexta-feira e R$ 60 para os demais dias do festival.