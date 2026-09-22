SAÚDE

Caps II Liberdade ganha nova sede para atender mais de 500 pacientes em Salvador

Espaço foi entregue nesta terça-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:57

Caps II Liberdade Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta terça-feira (22), uma nova sede para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II Liberdade, equipamento que presta assistência a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes na região. A unidade passa a funcionar na Rua Bruno Seabra, na Liberdade, com uma estrutura ampliada para atender os 524 usuários atualmente acompanhados pelo serviço.

O novo espaço foi projetado para oferecer melhores condições de acolhimento e atendimento, com mais salas para consultas individuais, atividades em grupo, oficinas terapêuticas e ações voltadas à convivência e reinserção social dos pacientes.

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis anunciou medidas para reforçar a rede municipal de saúde. Entre elas, a ampliação do número de cargos de auxiliar em serviços de saúde, a convocação de aprovados em concurso público e a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais.

Caps II Liberdade 1 de 8

Segundo o prefeito, será encaminhado à Câmara Municipal um projeto de lei para aumentar de 200 para 250 o número de cargos de auxiliar em serviços de saúde. Também foi autorizada a convocação de 88 candidatos aprovados em concurso para atuar em diferentes áreas da rede municipal. Além disso, a prefeitura pretende selecionar 146 profissionais temporários por meio de processo seletivo simplificado, sendo 121 técnicos de enfermagem e 25 psicólogos.

O Distrito Sanitário Liberdade atende uma população estimada em 198 mil habitantes e reúne 24 bairros e localidades, incluindo Liberdade, IAPI, Caixa D’Água, Curuzu, Santa Mônica, Pau Miúdo, Lapinha e Cidade Nova.

A estrutura conta com salas destinadas a atendimentos individuais e coletivos, espaços para atividades terapêuticas, enfermaria e ambientes voltados ao acolhimento dos usuários. A equipe é formada por 23 profissionais de diferentes áreas, incluindo médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêutica, educadora física e profissionais administrativos.

Além do acompanhamento clínico, a unidade desenvolve uma série de atividades terapêuticas e de integração social. Entre elas estão oficinas de artesanato, grupos de capoeira, atividades de autocuidado, ações de estimulação cognitiva, sessões de cinema, projetos de horticultura e iniciativas voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e à promoção da cidadania.

As medidas anunciadas para reforçar o quadro de pessoal da saúde municipal contemplam ainda a convocação de 40 técnicos de enfermagem, 21 enfermeiros da Estratégia Saúde da Família, 20 odontólogos e sete enfermeiros aprovados em concurso público.