Carga de MDMA avaliada em R$ 2 milhões é apreendida em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:05
Uma carga com aproximadamente três quilos de MDMA foi apreendida nesta quinta-feira (27), em Salvador. A substância, utilizada na produção de ecstasy, estava em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro com destino à capital baiana.
A interceptação aconteceu por conta de ação baseada no trabalho de inteligência realizado em conjunto pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) e pela Receita Federal (RF).
Segundo estimativas, depois de processada e distribuída, a quantidade apreendida poderia representar uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 2 milhões para o crime organizado.
A investigação continua para identificar os envolvidos em todas as etapas do transporte e da distribuição da droga. As equipes também buscam esclarecer a origem do MDMA, quem fez o envio no Rio de Janeiro e quem receberia a encomenda em Salvador.
A apreensão foi realizada por equipes da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Central), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em conjunto com a Receita Federal.