TRÁFICO

Carga de MDMA avaliada em R$ 2 milhões é apreendida em Salvador

Cerca de 3 kg da substância, usada na produção de ecstasy, estavam em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro para a capital baiana

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:05

Droga apreendida Crédito: Divulgação

Uma carga com aproximadamente três quilos de MDMA foi apreendida nesta quinta-feira (27), em Salvador. A substância, utilizada na produção de ecstasy, estava em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro com destino à capital baiana.

A interceptação aconteceu por conta de ação baseada no trabalho de inteligência realizado em conjunto pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) e pela Receita Federal (RF).

Segundo estimativas, depois de processada e distribuída, a quantidade apreendida poderia representar uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 2 milhões para o crime organizado.

A investigação continua para identificar os envolvidos em todas as etapas do transporte e da distribuição da droga. As equipes também buscam esclarecer a origem do MDMA, quem fez o envio no Rio de Janeiro e quem receberia a encomenda em Salvador.