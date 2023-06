Carlinhos Brown projeta trio elétrico sem gasolina no Carnaval de Salvador

Além do benefício de diminuir a emissão de carbono para a atmosfera, o cantor lembra que o biocombustível dá um conforto maior ao folião, por não soltar uma forte fumaça nos escapamentos dos caminhões e não incomoda que vai colado no trio.

Além dessa mudança, Carlinhos Brown já projeta que, em breve, será possível fazer um trio 100% elétrico - no motor - e que fará questão de utilizá-los no Carnaval de Salvador.

Palestrante do II Fórum ESG em Salvador na noite desta terça-feira (30), o cantor e compositor Carlinhos Brown vê a realização do evento como uma oportunidade de reunir autoridades para discutir e apresentar soluções sustentáveis para o meio-ambiente em um momento de transição, como ele definiu. Brown acredita que durante esse processo de transição e aprendizado, é importante que figuras atuantes no movimento ESG participem de eventos como o Fórum e levem suas ideias para a prática na sociedade. Um dos exemplos é o início do processo de fabricação de veículos movidos a energia elétrica, substituindo motores movidos com combustível fóssil.