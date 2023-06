Um carro que levava pacientes da cidade de Barrocas pegou fogo na BR-324, na manhã desta terça-feira (30). Quatro pessoas estavam no veículo: o motorista e três pacientes.



O fogo teria começado após uma pane no carro. Todos conseguiram sair do veículo sem ferimentos. Os pacientes aguardam um novo carro da prefeitura para serem levados ao hospital, onde já receberiam atendimento.