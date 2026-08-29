CONFUSÃO

Carro com policial invade contramão, bate de frente com motociclista de app e gera revolta em Salvador

Motociclista estava com passageiro quando foi atingido na Ladeira do Cabula; duas mulheres foram conduzidas à delegacia

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:49

Carro com policial invadiu contramão na Ladeira do Cabula Crédito: Reprodução

Um motociclista de aplicativo ficou ferido após ser atingido de frente por um Jeep Renegade que teria invadido a contramão na Ladeira do Cabula, em Salvador. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (29), por volta das 1h30, e envolveu um veículo ocupado por duas mulheres, sendo uma delas apontada como investigadora de polícia.

Segundo informações iniciais, o carro entrou na contramão e atingido a motocicleta que vinha no sentido oposto. O motociclista estava acompanhado de um passageiro no momento da colisão. Com a força do impacto, os dois foram arremessados da moto.

Após a batida, populares ficaram revoltados e tiveram que ser contidos por policiais militares acionados para ocorrência. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver pessoas reclamando do fato das duas mulheres não terem sido presas após o acidente e as acusando de estarem alcoolizadas enquanto transitavam com o veículo.

Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula 1 de 6

No meio da confusão, tanto a investigadora com a mulher que a acompanhava se mostraram exaltadas e bateram boca com as pessoas que cercaram o local. As duas foram escoltadas por PMs para dentro do carro até que a ocorrência fosse finalizada. Ao tentar sair do veículo e ser impedida por um policial, no entanto, uma das mulheres tentou tomar a arma do PM, mas não chegou a ser presa por isso.

A Polícia Civil da Bahia informou que abriu uma apuração para esclarecer as circunstâncias da colisão. A corporação também confirmou que estão sendo adotadas medidas administrativas e correcionais diante da suspeita de que o veículo envolvido estava sendo conduzido por uma investigadora de polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente deixou o condutor da motocicleta ferido. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dele nem sobre a identidade das pessoas envolvidas na ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas