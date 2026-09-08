ACIDENTE

Carro de jogador do Bahia perde o controle, bate em veículo e muro em Salvador

Ramos Mingo estava no banco do passageiro de uma Mercedes conduzida por um amigo

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:16

Mingo estava no banco do carona no momento do acidente Crédito: Divulgação/E.C. Bahia

O zagueiro Ramos Mingo, do Bahia, se envolveu em um acidente na noite de segunda-feira (7), no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O veículo era conduzido por um amigo do jogador, que perdeu o controle da direção, atingiu outro carro e depois bateu contra um muro.

Segundo informações iniciais, Ramos Mingo estava no banco do carona quando aconteceu o acidente. A Mercedes-Benz do jogador colidiu primeiro com um Chevrolet Tracker e, na sequência, atingiu a parede. Os dois veículos ficaram danificados. Apesar da sequência de colisões, não houve registro de vítimas.

Relembre momentos de Ramos Mingo com a camisa do Bahia 1 de 8

O atendimento à ocorrência foi realizado por equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar, que também acionaram agentes da Transalvador para acompanhar a situação. De acordo com a Transalvador, ninguém ficou ferido no acidente. Após o atendimento no local, os veículos envolvidos foram liberados e permaneceram sob responsabilidade dos respectivos condutores.