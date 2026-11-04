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Carro invade lavanderia e deixa uma pessoa ferida em bairro nobre de Salvador

Caso ocorreu na Graça

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:04

Carro invade lavanderia na Graça
Carro invade lavanderia na Graça Crédito: Reprodução/InfoGraça

Um carro invadiu uma lavanderia na Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça, em Salvador, nesta quarta-feira (4). Dois funcionários do estabelecimento estavam no local. Um deles ficou ferido.

De acordo com informações do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, o filho do idoso que dirigia o carro informou que o pai não tinha o costume de dirigir veículos com câmbio automático. Ele precisou retirar o automóvel de onde estava estacionado, mas acabou perdendo o controle da direção.

Um dos funcionários da lavanderia, no entanto, relatou que, antes de invadir o estabelecimento, o idoso alegou que iria prestar queixa contra ele ao dono do local.

"Ele falou que era cliente da loja e que faria uma queixa ao dono da loja. Em seguida, falou um palavrão. Ele entrou no carro e deu uma ré brusca. Veio de lá para cá em alta, de forma agressiva. A intenção dele foi colocar o carro aqui dentro", disse um dos funcionários.

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Uma funcionária, identificada como Leila de Souza, sofreu ferimentos leves. Policiais militares a levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"O que faltou para ele me matar e matar a colega de trabalho foi pouco. Ele fez porque ele quis. Ele não passou mal", disse o funcionário.

Ainda segundo o funcionário, o motorista fugiu do local.

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Salvador Lavanderia

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