INCIDENTE

Carro pega fogo, desce ladeira desgovernado e bate em ônibus em Salvador

Veículo também atingiu a fachada de um prédio e a rede elétrica

Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06:27

Carro pega fogo, desce ladeira desgovernado e bate em ônibus em Salvador Crédito: Reprodução

Um carro pegou fogo e desceu desgovernado a Ladeira da Cruz da Redenção, no bairro de Brotas, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (8). O veículo atingiu a lateral de um ônibus do sistema de transporte coletivo e também a fachada de um edifício.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o automóvel tomado pelas chamas antes de descer a via. O incêndio também atingiu a fiação elétrica da região, provocando um grande fogaréu e assustando moradores e motoristas que passavam pelo local.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o ônibus envolvido na ocorrência fazia a linha 0339 – Terminal Shopping da Bahia/Comércio R1, operada pela concessionária Ottrans. O coletivo foi atingido lateralmente pelo carro em chamas.

Apesar do impacto e dos danos materiais, não houve registro de feridos. Após o acidente, o ônibus foi recolhido e encaminhado para a garagem da empresa.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e garantir a segurança da área. As causas do incêndio no veículo ainda deverão ser apuradas.