Carro pega fogo, desce ladeira desgovernado e bate em ônibus em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 9 de junho de 2026 às 06:27
Um carro pegou fogo e desceu desgovernado a Ladeira da Cruz da Redenção, no bairro de Brotas, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (8). O veículo atingiu a lateral de um ônibus do sistema de transporte coletivo e também a fachada de um edifício.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o automóvel tomado pelas chamas antes de descer a via. O incêndio também atingiu a fiação elétrica da região, provocando um grande fogaréu e assustando moradores e motoristas que passavam pelo local.
Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o ônibus envolvido na ocorrência fazia a linha 0339 – Terminal Shopping da Bahia/Comércio R1, operada pela concessionária Ottrans. O coletivo foi atingido lateralmente pelo carro em chamas.
Apesar do impacto e dos danos materiais, não houve registro de feridos. Após o acidente, o ônibus foi recolhido e encaminhado para a garagem da empresa.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e garantir a segurança da área. As causas do incêndio no veículo ainda deverão ser apuradas.
Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou registro de ocorrência relacionado ao caso até o momento.