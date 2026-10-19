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Carro perde controle, invade área do metrô e causa engarrafamento na Avenida Paralela

Veículo bateu em mureta na altura da estação Tamburugy; acidente provocou lentidão no sentido Centro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:12

Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô
Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um carro perdeu o controle, atingiu uma mureta de contenção e invadiu a área externa da estação Tamburugy, na Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 3h40, no sentido Centro, e provocou lentidão no trânsito da região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo saiu da pista após a colisão e avançou sobre o espaço administrado pela CCR Metrô Bahia. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas. O motorista, que estava sozinho no automóvel, foi atendido no local e retirado da área do acidente.

Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô

Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô por Reprodução/TV Bahia
Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô por Reprodução/TV Bahia
Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô por Reprodução/TV Bahia
Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô por Reprodução/TV Bahia
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Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô por Reprodução/TV Bahia

A batida deixou óleo e destroços na pista, o que exigiu a redução de uma faixa da avenida. A Transalvador acompanha a ocorrência e atua na remoção do carro e dos materiais espalhados pela via. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo.

Como a ocorrência aconteceu em uma área externa, não interferiu na operação do sistema metroviário. Segundo a concessionária, os trens da Linha 2 seguem circulando normalmente.

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Tags:

Carro Perdeu Controle Invadiu Área do Metrô

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