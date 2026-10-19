ACIDENTE

Carro perde controle, invade área do metrô e causa engarrafamento na Avenida Paralela

Veículo bateu em mureta na altura da estação Tamburugy; acidente provocou lentidão no sentido Centro

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:12

Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um carro perdeu o controle, atingiu uma mureta de contenção e invadiu a área externa da estação Tamburugy, na Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 3h40, no sentido Centro, e provocou lentidão no trânsito da região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo saiu da pista após a colisão e avançou sobre o espaço administrado pela CCR Metrô Bahia. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas. O motorista, que estava sozinho no automóvel, foi atendido no local e retirado da área do acidente.

Carro perdeu controle e invadiu área da CCR Metrô 1 de 4

A batida deixou óleo e destroços na pista, o que exigiu a redução de uma faixa da avenida. A Transalvador acompanha a ocorrência e atua na remoção do carro e dos materiais espalhados pela via. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo.