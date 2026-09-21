TRADIÇÃO

Caruru de graça de Dona Cira bate recorde e espera distribuir 2 mil porções

Foram usadas 10 mil unidades de quiabo para o tradicional Caruru de Cosme e Damião

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:09

Caruru de Cosme e Damião da saudosa Cira do Acarajé bate recorde de produção em nova edição em Itapuã Crédito: Divulgação

O cheiro de quiabo, azeite de dendê e temperos toma conta de Itapuã nesta segunda-feira (21), durante mais uma edição do tradicional Caruru de Cosme e Damião promovido pelo Acarajé da Cira Oficial. Mantida há mais de cinco décadas pela família de Dona Cira, a celebração reuniu moradores, clientes, amigos e devotos em torno de uma tradição que atravessa gerações e que, neste ano, alcançou sua maior produção.

A expectativa da organização é distribuir cerca de 2 mil porções ao longo do dia, entre quentinhas e pratos servidos no local. Para dar conta da demanda, a cozinha funcionou em ritmo intenso desde os dias anteriores. Foram utilizados 320 quilos de frango — 20 quilos a mais do que o volume tradicionalmente preparado pela família — além de dezenas de quilos de acompanhamentos que compõem o caruru.

Os números impressionam. Só de quiabo, ingrediente principal do prato, foram usadas 10 mil unidades. Também entraram na receita 35 quilos de feijão-fradinho, feijão preto, feijão branco, arroz, farofa, banana e inhame, entre outros itens. Segundo Ana Paula Almeida da Cruz, gerente do quiosque e integrante da equipe responsável pela produção, o crescimento da festa tem sido constante. "O caruru daqui não diminui. A cada ano ele cresce mais", afirma.

A tradição começou com Dona Odete, mãe de Dona Cira, e foi incorporada à rotina da família muito antes de o tabuleiro da quituteira se tornar um dos símbolos da gastronomia baiana. Depois, passou a ser conduzida por Dona Cira, que manteve o costume durante décadas e o transformou em um dos eventos mais aguardados do calendário afetivo do Rio Vermelho.

Desde a morte da quituteira, em dezembro de 2020, a celebração segue sob os cuidados dos filhos Cristiane Santos, Carlinhos Augusto de Jesus, Carlos René, Sidnei Santos e Jucara Santos, atual responsável pela gestão do quiosque oficial.

Parte da equipe que ajudava Dona Cira continua à frente da produção. É o caso da própria Ana Paula, que participa da preparação do caruru há três décadas e aprendeu os segredos da receita diretamente com a quituteira.

Além da fartura, a celebração preserva rituais que fazem parte da devoção aos santos Cosme e Damião. Um dos momentos mais aguardados acontece quando sete meninos são convidados a comer o caruru sentados no chão e usando apenas as mãos, sem talheres. A tradição simboliza a simplicidade e a caridade associadas aos santos gêmeos e é repetida todos os anos pela família.

A dimensão da festa também se reflete na mesa de doces. Neste ano, foram preparados cerca de 1.200 doces finos, além de 15 tortas e o tradicional bolo de São Cosme. Pipocas, pirulitos, cocadas, doces caseiros de frutas e frutas frescas completam a distribuição. O investimento total na celebração gira em torno de R$ 35 mil.

Apesar da estrutura, a maior parte do trabalho é feita de forma voluntária. Familiares, amigos, vizinhos e admiradores da história de Dona Cira ajudam na cozinha, na montagem dos espaços e na distribuição dos alimentos.

Entre eles está Eduardo da Silva Espineiro Júnior, de 59 anos, morador de Belém, no Pará. Há mais de 20 anos, ele viaja para Salvador para participar da preparação do caruru. "Para mim é uma felicidade participar dessa tradição", conta.