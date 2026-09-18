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Caruru de Setembro: saiba por que escolher bem o quiabo, camarão seco, dendê e outros ingredientes faz a diferença no prato

Professora de Nutrição explica como identificar ingredientes frescos e evitar produtos com sinais de deterioração na hora de preparar a tradicional receita baiana

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:10

Caruru de Setembro: saiba por que escolher bem quiabo, camarão seco, dendê e outros ingredientes faz a diferença no prato Crédito: Divulgação

Setembro é mês de caruru, e a escolha dos ingredientes pode fazer diferença tanto no sabor quanto na qualidade do prato, que é tradição na Bahia. Para deixar a iguaria ainda mais saborosa, saber escolher bem o quiabo, o camarão seco, o azeite de dendê, o frango, o leite de coco, as castanhas e o amendoim pode fazer toda a diferença no resultado final.

Para ajudar nessa escolha, a professora do curso de Nutrição da Unijorge, Mariana Magalhães, explica o que observar antes de levar os ingredientes para casa. Entre os principais cuidados estão aparência, cheiro, textura, conservação e condições de higiene do local de venda.

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações 1 de 11

Principal ingrediente do caruru, o quiabo deve apresentar coloração verde-escura, firmeza e ausência de manchas ou rugas. Segundo a especialista, os frutos mais velhos tendem a ficar fibrosos, o que prejudica a textura e pode deixá-los mais difíceis de mastigar. Uma das formas indicadas para avaliar o produto é observar se a ponta quebra com facilidade. A preferência também deve ser por quiabos menores, que costumam apresentar características mais adequadas para o preparo.

Como escolher o camarão seco

No caso do camarão seco ou defumado, a análise não deve considerar apenas a cor. O produto pode variar do laranja-claro ao avermelhado ou rosado, dependendo do processo de defumação e até da utilização de corantes, como urucum ou anilina. O cheiro característico deve ser intenso, mas agradável, enquanto a textura precisa estar seca e firme. Mariana explica que a produção pode ocorrer em condições artesanais, com diferenças no controle sanitário, na exposição ao sol, na salga, na secagem, na defumação e no armazenamento.

Por isso, alterações em mais de uma característica podem ajudar a identificar problemas. Cheiro azedo, podre ou de mofo, por exemplo, são sinais de alerta. Também merecem atenção mudanças de cor, como aparência escura, acinzentada ou opaca e manchas amareladas, que podem estar relacionadas à oxidação da gordura ou à decomposição.

Já manchas esbranquiçadas, esverdeadas, cinzentas ou pretas na superfície podem indicar contaminação por fungos. Nesses casos, o produto não deve ser utilizado.

Frango do xinxim também exige atenção

Para quem prepara xinxim de frango, o primeiro cuidado é verificar a integridade da embalagem, o prazo de validade e as condições de conservação. A carne deve ter aparência e coloração características, sem cheiro desagradável, alterações de cor ou aspecto viscoso.

Nos produtos congelados, é importante observar se existem sinais de descongelamento. O frango não deve estar amolecido quando pressionado nem apresentar excesso ou alterações de gelo sobre a embalagem. Cheiro semelhante a amônia ou enxofre, textura pegajosa ou escorregadia e coloração cinza ou esverdeada podem indicar deterioração e são sinais para não consumir o produto.

Dendê e outros ingredientes

O azeite de dendê também merece atenção. O produto é formado por duas partes: a oleína, que é líquida e conhecida popularmente como a “flor do azeite”, e a estearina, que é a parte sólida.

Segundo a professora, o dendê deve apresentar cor vermelho-alaranjada, consistência mais espessa em temperatura ambiente e ausência de aroma ou sabor rançoso. Também é recomendado verificar a lista de ingredientes, que não deve apresentar aditivos, além do prazo de validade quando houver.

No preparo de receitas que precisam ser aquecidas, Mariana recomenda utilizar o dendê rapidamente. A orientação é acrescentá-lo nas etapas finais da preparação, evitando o consumo em excesso, já que o aquecimento pode provocar perda de propriedades nutricionais e antioxidantes.

Para o leite de coco, a preferência da especialista é pelo preparo caseiro, utilizando o próprio coco seco. Caso a opção seja pelo produto industrializado, a recomendação é escolher aqueles com consistência mais espessa. Castanhas e amendoins também precisam estar secos e sem sinais de mofo, manchas ou cheiro rançoso. Depois da compra, devem ser armazenados em embalagens ou recipientes adequados, protegidos da umidade, do calor e da exposição excessiva à luz.