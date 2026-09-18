Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caruru de Setembro: saiba por que escolher bem o quiabo, camarão seco, dendê e outros ingredientes faz a diferença no prato

Professora de Nutrição explica como identificar ingredientes frescos e evitar produtos com sinais de deterioração na hora de preparar a tradicional receita baiana

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:10

O caruru de São Cosme e Damião foi declarado patrimônio imaterial da Bahia pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC)
Caruru de Setembro: saiba por que escolher bem quiabo, camarão seco, dendê e outros ingredientes faz a diferença no prato Crédito: Divulgação

Setembro é mês de caruru, e a escolha dos ingredientes pode fazer diferença tanto no sabor quanto na qualidade do prato, que é tradição na Bahia. Para deixar a iguaria ainda mais saborosa, saber escolher bem o quiabo, o camarão seco, o azeite de dendê, o frango, o leite de coco, as castanhas e o amendoim pode fazer toda a diferença no resultado final.

Para ajudar nessa escolha, a professora do curso de Nutrição da Unijorge, Mariana Magalhães, explica o que observar antes de levar os ingredientes para casa. Entre os principais cuidados estão aparência, cheiro, textura, conservação e condições de higiene do local de venda.

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações

Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO
Tem quiabo, dendê e muita história. O caruru é um dos pratos mais tradicionais das celebrações de Cosme e Damião na Bahia por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Na Bahia, setembro tem gosto de caruru. A tradição está ligada às celebrações dos Ibejis, orixás crianças do Candomblé por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Sete crianças, sete porções e muita tradição: daí vem uma das formas de celebração conhecida como 'Caruru de Sete Meninos' por Paula Froes/Arquivo CORREIO
E o caruru vem acompanhado de um verdadeiro banquete. Nas celebrações aos Ibejis, a mesa pode reunir vatapá, arroz, feijão, inhame, milho branco, acarajé, abará, xinxim de galinha, banana frita e farofa de dendê por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Caruru não é só comida. A tradição reúne elementos de ancestralidade africana e do sincretismo religioso que marca a história da Bahia por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
A receita também conta uma história. O caruru tem origem africana e passou por diferentes processos de sincretismo ao longo do tempo por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Indígenas que viviam no Brasil já cozinhavam uma receita similar ao caruru africano, chamado 'caruru de folhas', que pode ser feito com taioba ou bredo-de-santo-antônio por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Tem caruru tradicional e até versão vegana. As mudanças na receita fazem parte da evolução do prato, mas a tradição religiosa ligada ao Candomblé permanece por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
As celebrações a Cosme e Damião começaram durante o período colonial e o sincretismo fez com que os santos católicos fossem venerados também entre o povo de santo, em referência aos orixás Ibejis, também conhecidos como erês ou orixás crianças por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Apesar do mesmo nome, o caruru aos Ibejis, no Candomblé, é diferente da comida baiana. A tradição reúne pratos de diferentes orixás e, por serem erês (crianças), também inclui pipoca, rapadura e balas, de preferência de mel por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
1 de 11
Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO

Principal ingrediente do caruru, o quiabo deve apresentar coloração verde-escura, firmeza e ausência de manchas ou rugas. Segundo a especialista, os frutos mais velhos tendem a ficar fibrosos, o que prejudica a textura e pode deixá-los mais difíceis de mastigar. Uma das formas indicadas para avaliar o produto é observar se a ponta quebra com facilidade. A preferência também deve ser por quiabos menores, que costumam apresentar características mais adequadas para o preparo.

Como escolher o camarão seco

No caso do camarão seco ou defumado, a análise não deve considerar apenas a cor. O produto pode variar do laranja-claro ao avermelhado ou rosado, dependendo do processo de defumação e até da utilização de corantes, como urucum ou anilina. O cheiro característico deve ser intenso, mas agradável, enquanto a textura precisa estar seca e firme. Mariana explica que a produção pode ocorrer em condições artesanais, com diferenças no controle sanitário, na exposição ao sol, na salga, na secagem, na defumação e no armazenamento.

Por isso, alterações em mais de uma característica podem ajudar a identificar problemas. Cheiro azedo, podre ou de mofo, por exemplo, são sinais de alerta. Também merecem atenção mudanças de cor, como aparência escura, acinzentada ou opaca e manchas amareladas, que podem estar relacionadas à oxidação da gordura ou à decomposição.

Já manchas esbranquiçadas, esverdeadas, cinzentas ou pretas na superfície podem indicar contaminação por fungos. Nesses casos, o produto não deve ser utilizado.

Frango do xinxim também exige atenção

Para quem prepara xinxim de frango, o primeiro cuidado é verificar a integridade da embalagem, o prazo de validade e as condições de conservação. A carne deve ter aparência e coloração características, sem cheiro desagradável, alterações de cor ou aspecto viscoso.

Nos produtos congelados, é importante observar se existem sinais de descongelamento. O frango não deve estar amolecido quando pressionado nem apresentar excesso ou alterações de gelo sobre a embalagem. Cheiro semelhante a amônia ou enxofre, textura pegajosa ou escorregadia e coloração cinza ou esverdeada podem indicar deterioração e são sinais para não consumir o produto.

Dendê e outros ingredientes

O azeite de dendê também merece atenção. O produto é formado por duas partes: a oleína, que é líquida e conhecida popularmente como a “flor do azeite”, e a estearina, que é a parte sólida.

Segundo a professora, o dendê deve apresentar cor vermelho-alaranjada, consistência mais espessa em temperatura ambiente e ausência de aroma ou sabor rançoso. Também é recomendado verificar a lista de ingredientes, que não deve apresentar aditivos, além do prazo de validade quando houver.

No preparo de receitas que precisam ser aquecidas, Mariana recomenda utilizar o dendê rapidamente. A orientação é acrescentá-lo nas etapas finais da preparação, evitando o consumo em excesso, já que o aquecimento pode provocar perda de propriedades nutricionais e antioxidantes.

Para o leite de coco, a preferência da especialista é pelo preparo caseiro, utilizando o próprio coco seco. Caso a opção seja pelo produto industrializado, a recomendação é escolher aqueles com consistência mais espessa. Castanhas e amendoins também precisam estar secos e sem sinais de mofo, manchas ou cheiro rançoso. Depois da compra, devem ser armazenados em embalagens ou recipientes adequados, protegidos da umidade, do calor e da exposição excessiva à luz.

Além da qualidade dos ingredientes, a professora reforça a importância de observar as condições de higiene do estabelecimento onde os produtos são vendidos. O local deve estar livre de insetos, animais e lixo próximo às áreas de exposição e manipulação dos alimentos.

Mais recentes

Imagem - Existe um dia melhor para fazer compras de supermercado? Veja três estratégias para economizar sem abrir mão da qualidade da alimentação

Existe um dia melhor para fazer compras de supermercado? Veja três estratégias para economizar sem abrir mão da qualidade da alimentação
Imagem - Bebem, estão acima do peso, não fazem exercícios e se consideram saudáveis: pesquisa revela hábitos dos brasileiros que aumentam o risco de câncer

Bebem, estão acima do peso, não fazem exercícios e se consideram saudáveis: pesquisa revela hábitos dos brasileiros que aumentam o risco de câncer
Imagem - Roupa e sapato que não mudam de tamanho podem ser sinais de alerta no crescimento da criança

Roupa e sapato que não mudam de tamanho podem ser sinais de alerta no crescimento da criança