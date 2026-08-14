RESISTÊNCIA

Casa de Oxumarê completa 190 anos com festa e selo dos Correios em Salvador

Terreiro na Federação celebra quase dois séculos de história neste sábado (15), com presença de autoridades, homenagem a Babá Pecê e Ajodún aberto ao público

Mariana Rios

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:03

Babá Pecê, na Casa de Oxumarê, que comemora 190 anos de resistência Crédito: Marina Silva

A história de quase dois séculos das religiões de matriz africana na Bahia será celebrada neste sábado (15), em Salvador. A Casa de Oxumarê, um dos mais antigos terreiros de Candomblé do Brasil e reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), completa 190 anos com uma programação especial na Federação.



Fundada em 1836, a instituição atravessou diferentes períodos da história do país preservando rituais, conhecimentos e tradições, mesmo diante de décadas de perseguição às religiões de matriz africana e do racismo religioso. Ao longo desse período, a Casa de Oxumarê se consolidou como um importante espaço de preservação da ancestralidade africana e de transmissão de saberes entre gerações.

A programação começa às 8h, com a chegada de autoridades e convidados, apresentação da Banda da Polícia Militar da Bahia e hasteamento das bandeiras. A cerimônia cívica terá a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a expectativa é de presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de outras autoridades e lideranças religiosas.

Um dos momentos de destaque será a entrega à Casa de Oxumarê do título honorífico de “Promotora da Igualdade Racial”, concedido pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR). A homenagem reconhece a trajetória do terreiro na preservação da ancestralidade africana, na valorização da cultura afro-brasileira e no enfrentamento ao racismo religioso.

Casa de Oxumarê ganha selo dos Correios

Também pela manhã será lançado e obliterado o primeiro selo da série filatélica “Patrimônios Negros do Brasil”, dos Correios. A primeira emissão da coleção tem como tema “Patrimônio e Ancestralidade Religiosa” e homenageia os 190 anos do Ilê Axé Oxumarê.

Com a mensagem “Toda casa centenária já foi uma pequena comunidade”, o selo reconhece as casas tradicionais de matriz africana como patrimônios vivos, responsáveis por preservar memória, ancestralidade e diversidade cultural.

A cerimônia terá a participação de representantes dos Ministérios das Comunicações e da Igualdade Racial, dos Correios, da Fundação Cultural Palmares e de instituições ligadas à preservação do patrimônio e às religiões de matriz africana.

O selo ficará disponível para comercialização nas agências dos Correios pelos próximos cinco anos.

60 anos de iniciação de Babá Pecê

A comemoração dos 190 anos da Casa de Oxumarê também marca os 60 anos de iniciação de Sivanilton da Encarnação da Mata, Babá Pecê de Oxumarê.

Ao longo de seis décadas dedicadas ao terreiro, o babalorixá participou da preservação dos fundamentos religiosos, dos saberes tradicionais e da memória da instituição. Sua trajetória também aproximou a Casa de Oxumarê de pesquisadores, universidades e instituições públicas em debates sobre patrimônio cultural, ancestralidade, liberdade religiosa e combate ao racismo religioso.

“Essa dupla celebração representa a continuidade de uma tradição transmitida entre gerações e evidencia como a história de uma liderança pode se entrelaçar à memória de um patrimônio cultural”, afirma Babá Pecê.

Ajodún acontece à noite

A partir das 20h, a Casa de Oxumarê recebe o Ajodún, celebração dedicada aos Òrìṣàs e aos 190 anos do terreiro. A cerimônia também marca as seis décadas de iniciação de Babá Pecê.

Toda a programação comemorativa é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Festa de Oxumarê – 190 anos da Casa de Oxumarê

Quando: sábado (15)

Onde: Casa de Oxumarê – Ilé Òṣùmàrè Arákà Àṣẹ Ògòdó

Endereço: Avenida Vasco da Gama, nº 343, 2ª Travessa Pedro Gama de Baixo, nº 65, Federação, Salvador

Entrada: gratuita e aberta ao público

Programação

8h: chegada de autoridades e convidados, apresentação da Banda da Polícia Militar e hasteamento das bandeiras

9h30: lançamento e obliteração do primeiro selo da série “Patrimônios Negros do Brasil” e pronunciamentos institucionais

10h: encerramento da cerimônia