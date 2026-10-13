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Casal tenta desviar de cachorro, sofre acidente de moto e fica ferido na Av. Garibaldi

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (13), próximo ao retorno para Ondina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:41

Casal tenta desviar de cachorro, sofre acidente de moto e fica ferido na Av. Garibaldi
Casal tenta desviar de cachorro, sofre acidente de moto e fica ferido na Av. Garibaldi Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um casal ficou ferido após sofrer um acidente de moto na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Garibaldi, em Salvador. Segundo informações da TV Bahia, o acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do retorno para Ondina, quando os ocupantes tentaram desviar de um cachorro que atravessava a pista.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle da motocicleta, que derrapou e caiu. Os capacetes dos dois ocupantes voaram durante o acidente.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
1 de 5
Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

As vítimas sofreram ferimentos leves e estavam lúcidas enquanto aguardavam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem teve ferimentos na região da clavícula. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência.

Após o acidente, o cachorro fugiu do local. Não há informações sobre o estado de saúde do animal.

Tags:

Acidente Avenida Garibaldi

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