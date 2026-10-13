Casal tenta desviar de cachorro, sofre acidente de moto e fica ferido na Av. Garibaldi

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Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:41
Um casal ficou ferido após sofrer um acidente de moto na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Garibaldi, em Salvador. Segundo informações da TV Bahia, o acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do retorno para Ondina, quando os ocupantes tentaram desviar de um cachorro que atravessava a pista.
Com o impacto, o condutor perdeu o controle da motocicleta, que derrapou e caiu. Os capacetes dos dois ocupantes voaram durante o acidente.
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As vítimas sofreram ferimentos leves e estavam lúcidas enquanto aguardavam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem teve ferimentos na região da clavícula. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência.
Após o acidente, o cachorro fugiu do local. Não há informações sobre o estado de saúde do animal.