SALVADOR

Casal tenta desviar de cachorro, sofre acidente de moto e fica ferido na Av. Garibaldi

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (13), próximo ao retorno para Ondina

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:41

Casal tenta desviar de cachorro, sofre acidente de moto e fica ferido na Av. Garibaldi Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um casal ficou ferido após sofrer um acidente de moto na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Garibaldi, em Salvador. Segundo informações da TV Bahia, o acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do retorno para Ondina, quando os ocupantes tentaram desviar de um cachorro que atravessava a pista.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle da motocicleta, que derrapou e caiu. Os capacetes dos dois ocupantes voaram durante o acidente.

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As vítimas sofreram ferimentos leves e estavam lúcidas enquanto aguardavam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem teve ferimentos na região da clavícula. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência.