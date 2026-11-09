NEGÓCIO IMOBILIÁRIO

Casarão onde Michael Jackson gravou clipe no Pelourinho vai à venda por R$ 2,3 milhões

Sobrado de três andares foi anunciado após uma notificação judicial exigir a saída do então ocupante

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:56

Imagem de Michael Jackson foi substituída Crédito: Divulgação

O casarão do Pelourinho onde Michael Jackson gravou cenas do clipe de “They Don’t Care About Us”, em 1996, está à venda por R$ 2,3 milhões. A L2 Imóveis anuncia o sobrado de 251 m², no Centro Histórico de Salvador, como um imóvel que conserva elementos originais e que precisa de reforma.

A imobiliária descreve o térreo como um espaço comercial em funcionamento. Para os dois andares superiores, o anúncio cita a possibilidade de uso residencial, turístico ou institucional. Entre os usos sugeridos para o casarão estão a instalação de uma galeria de arte, um restaurante ou uma hospedagem.

Casarão que foi cenário de clipe de Michael Jackson está à venda 1 de 12

O que levou à disputa pelo casarão

Durante anos, o comerciante Carlos Alberto dos Santos manteve uma loja no térreo e recebeu visitantes na varanda que ficou famosa com o clipe. Ali, turistas tiravam fotos com um totem de Michael Jackson. Ao CORREIO, Carlos disse que usava o imóvel com autorização do proprietário. “Isso aqui é o meu sustento”, afirmou.

A empresa proprietária, My Falcam Brasil Empreendimentos e Participações, pediu a devolução do imóvel com base em um contrato de comodato firmado em 2015, que permitia ao comerciante usar parte do prédio sem pagar aluguel.A empresa alegou que Carlos continuou recebendo visitantes no pavimento superior após a interdição pelos bombeiros. A defesa questionou a validade do contrato e alegou que ele teria direito à propriedade por usucapião.