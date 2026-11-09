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Casarão onde Michael Jackson gravou clipe no Pelourinho vai à venda por R$ 2,3 milhões

Sobrado de três andares foi anunciado após uma notificação judicial exigir a saída do então ocupante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:56

Imagem de Michael Jackson foi substituída
Imagem de Michael Jackson foi substituída Crédito: Divulgação

O casarão do Pelourinho onde Michael Jackson gravou cenas do clipe de “They Don’t Care About Us”, em 1996, está à venda por R$ 2,3 milhões. A L2 Imóveis anuncia o sobrado de 251 m², no Centro Histórico de Salvador, como um imóvel que conserva elementos originais e que precisa de reforma.

A imobiliária descreve o térreo como um espaço comercial em funcionamento. Para os dois andares superiores, o anúncio cita a possibilidade de uso residencial, turístico ou institucional. Entre os usos sugeridos para o casarão estão a instalação de uma galeria de arte, um restaurante ou uma hospedagem.

Casarão que foi cenário de clipe de Michael Jackson está à venda

Casarão onde Michael Jackson gravou clipe no Pelourinho está à venda por R$ 2,3 milhões por Divulgação
Michael Jackson gravou cenas de “They Don’t Care About Us” na varanda do sobrado em 1996 por Divulgação
As cenas gravadas em Salvador tiveram direção de Spike Lee e participação de percussionistas do Olodum por Divulgação
A varanda azul virou ponto de visitação para fãs de Michael Jackson depois do clipe por Divulgação
Um totem do cantor na sacada servia de cenário para fotos dos visitantes por Divulgação
O casarão anunciado pela L2 Imóveis tem 251 m² distribuídos em três pavimentos por Divulgação
Segundo o anúncio, o imóvel conserva elementos originais e precisa de reforma por Divulgação
O térreo abrigava a loja do comerciante Carlos Alberto dos Santos, que recebia turistas no casarão por Divulgação
A imobiliária aponta potencial de uso residencial, turístico ou institucional para os dois andares superiores por Divulgação
Galeria de arte, restaurante e hospedagem estão entre os usos sugeridos no anúncio por Divulgação
A empresa proprietária pediu a devolução do casarão com base em um contrato de comodato firmado em 2015 por Divulgação
A Justiça determinou a desocupação do imóvel, que foi fechado em julho por Divulgação
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Casarão onde Michael Jackson gravou clipe no Pelourinho está à venda por R$ 2,3 milhões por Divulgação

O que levou à disputa pelo casarão

Durante anos, o comerciante Carlos Alberto dos Santos manteve uma loja no térreo e recebeu visitantes na varanda que ficou famosa com o clipe. Ali, turistas tiravam fotos com um totem de Michael Jackson. Ao CORREIO, Carlos disse que usava o imóvel com autorização do proprietário. “Isso aqui é o meu sustento”, afirmou.

A empresa proprietária, My Falcam Brasil Empreendimentos e Participações, pediu a devolução do imóvel com base em um contrato de comodato firmado em 2015, que permitia ao comerciante usar parte do prédio sem pagar aluguel.A empresa alegou que Carlos continuou recebendo visitantes no pavimento superior após a interdição pelos bombeiros. A defesa questionou a validade do contrato e alegou que ele teria direito à propriedade por usucapião.

A Justiça determinou a desocupação em primeira instância, e o Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou o pedido da defesa para suspender a ordem. Um oficial de Justiça esteve no imóvel em 23 de julho para comunicar a decisão. Na ocasião, o casarão foi fechado.

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