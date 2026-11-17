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Caso Davi Fiúza: sete PMs serão julgados por morte de adolescente desaparecido há 12 anos

Jovem tinha 16 anos quando foi abordado por policiais em Salvador

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:08

Davi Fiúza desapareceu após uma operação policial em 2014 Crédito: Redes sociais

Sete policiais militares acusados pelo homicídio do adolescente Davi Fiúza Santos, desaparecido desde outubro de 2014, serão julgados pelo Tribunal do Júri. A informação foi confirmada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta terça-feira (17). No último dia 11, a Justiça acolheu a denúncia apresentada pelo órgão, sustentada durante a fase de instrução criminal pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp).

A determinação judicial é de que os réus sejam submetidos a júri popular, ainda sem data definida. O adolescente foi visto pela última vez no bairro de Vila Verde, em Salvador, durante uma abordagem policial.

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Os policiais militares denunciados são Moacir Amaral Santiago, Joseval Queiroz da Silva, Genaro Coutinho da Silva, Tamires dos Santos Sobreira, Sidnei de Araújo dos Humildes, George Humberto da Silva Moreira e Ednei da Silva Simões. Ao analisar as alegações finais apresentadas pelo Geosp, a Justiça reconheceu a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para levar os acusados a júri popular.

Segundo a denúncia, Davi Fiúza, que tinha 16 anos na época, foi abordado durante uma operação policial realizada em 24 de outubro de 2014, na localidade de Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. O adolescente teria sido rendido e colocado em um veículo utilizado pelos policiais. Desde então, ele nunca mais foi visto.

A decisão judicial também reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os dois agravantes serão analisados pelos jurados durante o julgamento.

Acompanhamento da ONU

O caso ganhou repercussão nacional e internacional e é acompanhado pelo Comitê sobre Desaparecimentos Forçados (CED), da Organização das Nações Unidas (ONU). O órgão monitora a situação em razão das circunstâncias do desaparecimento do adolescente, ocorrido após uma abordagem policial.