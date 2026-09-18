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Caso New Hit: ex-dançarino da banda que estava foragido é preso em Salvador

Homem de 34 anos foi condenado a dez anos de prisão por crime contra duas adolescentes de 16 anos, ocorrido em 2012.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:40

Guiga Campos foi preso no Stiep
Guiga Campos foi preso no Stiep Crédito: Reprodução

O ex-dançarino da banda de pagode baiano New Hit, Guilherme Augusto Campos Silva, conhecido como Guiga Campos, foi preso pela Polícia Civil no final da tarde desta quinta-feira (17), no bairro do Stiep, em Salvador. Aos 34 anos, ele era considerado foragido da Justiça e foi condenado a dez anos de reclusão por estupro qualificado contra duas adolescentes de 16 anos.

O crime ocorreu em agosto de 2012 e integra o caso que envolveu integrantes da New Hit. Segundo as investigações, os fatos aconteceram no início da madrugada de 26 de agosto daquele ano, dentro de um ônibus estacionado na Praça Santa Tereza, no Centro de Ruy Barbosa, no interior da Bahia.

Integrantes da banda New Hit

Integrantes da banda New Hit por Reprodução
Integrantes da banda New Hit por Reprodução
Integrantes da banda New Hit por Reprodução
Integrantes da banda New Hit por Reprodução
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Integrantes da banda New Hit por Reprodução

A prisão de Guiga Campos foi resultado de um trabalho de inteligência e troca de informações entre o Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA). O mandado cumprido contra o ex-dançarino foi expedido após o trânsito em julgado da condenação.

Depois de ser localizado, Guiga foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram adotados os procedimentos de Polícia Judiciária. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena de dez anos de reclusão. O caso New Hit teve repercussão nacional na época em que foi denunciado.

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Tags:

Estupro Coletivo Banda new hit Integrantes Condenados

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