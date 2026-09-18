Caso New Hit: ex-dançarino da banda que estava foragido é preso em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:40
O ex-dançarino da banda de pagode baiano New Hit, Guilherme Augusto Campos Silva, conhecido como Guiga Campos, foi preso pela Polícia Civil no final da tarde desta quinta-feira (17), no bairro do Stiep, em Salvador. Aos 34 anos, ele era considerado foragido da Justiça e foi condenado a dez anos de reclusão por estupro qualificado contra duas adolescentes de 16 anos.
O crime ocorreu em agosto de 2012 e integra o caso que envolveu integrantes da New Hit. Segundo as investigações, os fatos aconteceram no início da madrugada de 26 de agosto daquele ano, dentro de um ônibus estacionado na Praça Santa Tereza, no Centro de Ruy Barbosa, no interior da Bahia.
Integrantes da banda New Hit
A prisão de Guiga Campos foi resultado de um trabalho de inteligência e troca de informações entre o Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA). O mandado cumprido contra o ex-dançarino foi expedido após o trânsito em julgado da condenação.
Depois de ser localizado, Guiga foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram adotados os procedimentos de Polícia Judiciária. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena de dez anos de reclusão. O caso New Hit teve repercussão nacional na época em que foi denunciado.