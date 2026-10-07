DEZ ANOS DEPOIS

Caso Valdir Macário: acusados de matar cabeleireiro dos famosos são condenados a mais de 50 anos de prisão

Homem foi assassinado dentro do próprio salão, em Salvador, em 2016

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:44

Caso Valdir Macário: acusados de matar cabeleireiro dos famosos são condenados a mais de 50 anos de prisão Crédito: Beatriz Borges/TJBA

Os dois acusados de envolvimento no assassinato do cabeleireiro Valdir Macário foram condenados nesta quarta-feira (7) a mais de 50 anos de prisão, juntos. O crime ocorreu em 2 de novembro de 2016 e, quase dez anos depois, o Tribunal do Júri condenou Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos, respectivamente, a 28 anos e 7 meses e a 23 anos e 3 meses de reclusão.

Ambos respondem pelo homicídio qualificado do cabeleireiro e, no caso do primeiro réu, também por roubo. As penas serão cumpridas em regime inicial fechado.

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza 1 de 6

O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira presidiu a sessão, no Fórum Ruy Barbosa, que durou 14 horas, começando na terça-feira (6) e terminando já nos primeiros minutos da madrugada de hoje. Ele decretou a prisão dos envolvidos.

O crime aconteceu dentro do estabelecimento comercial da vítima, o Salão Valdir Cabeleireiro, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Segundo a denúncia do Ministério Público, Patrick e mais dois homens não identificados atiraram com armas de fogo contra Valdir, a mando de Edgar.

Valdir tinha famosos como clientes 1 de 3

Julgamento ocorreu com júri popular

No julgamento, o Conselho de Sentença, formado por sete jurados sorteados entre pessoas do povo, acolheu a tese da acusação. Além de reconhecer a autoria e a materialidade do delito, os jurados entenderam haver circunstâncias que o configuram como homicídio qualificado, o que resultou em penas de 23 anos e 3 meses para cada acusado.

As qualificadoras reconhecidas foram de motivo torpe; recurso que dificultou a defesa do ofendido; e perigo comum a terceiros, neste caso, os clientes do salão.

O réu Patrick Ribeiro Tupinambá foi condenado, também, a 5 anos e 4 meses de reclusão por roubo de um telefone celular durante o ato.

Ao longo da sessão, duas irmãs da vítima foram ouvidas como testemunhas, os dois réus foram interrogados e, na sequência, houve o debate entre acusação e defesa, que se estendeu por mais de oito horas, com direito a réplica e tréplica, como previsto no Código de Processo Penal. Após a votação secreta dos jurados, o magistrado leu a sentença e aplicou as penas.

Cabeleireiro dos famosos foi morto por apoiar supostas traições

O crime aconteceu em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza de Valdir. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, Patric e outros dois homens armados invadiram o estabelecimento a mando do traficante Edgar. Ao perceber a chegada do grupo, o empresário tentou se refugiar no banheiro, mas foi alcançado e morto a tiros.

As investigações apontam que o homicídio teria sido motivado por vingança. Segundo o MP, Edgar responsabilizava Valdir por supostamente facilitar o relacionamento entre seu irmão e a companheira dele. Antes da execução do cabeleireiro, o irmão já havia sobrevivido a um atentado que, conforme a polícia, também teria sido encomendado por Edgar mediante o pagamento de R$ 20 mil.

Durante os interrogatórios, Edgar confessou ter ordenado a morte de Valdir e afirmou que tomou a decisão após descobrir a traição da companheira. Já Patric admitiu participação na invasão ao salão e declarou que mantinha uma relação de confiança com Edgar, a quem via como uma figura paterna.