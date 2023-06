Cauã Reymond entra no mercado imobiliário baiano e anuncia empreendimento em Salvador

. Crédito: Foto: Reprodução

O ator Cauã Reymond entrou para o mercado imobiliário baiano. O anúncio foi feito durante um evento na manhã desta segunda-feira (5), no Hotel Fasano, no Centro Histórico de Salvador. Trata-se de uma parceria entre a incorporadora baiana Alia Empreendimentos e a Biosphere - marca que tem o ator como um dos sócios. A união das duas empresas vai resultar em um condomínio que será construído na região do Imbuí, inspirado por um conceito de moradia baseado no lifestyle do ator.

O empreendimento prevê área de lazer, estrutura para bicicletas e carros elétricos e melhorias no entorno do condomínio. O Biosphere by Cauã Reymond chega à Bahia depois de marcar presença em estados como Ceará, Piauí, Maranhão e Santa Catarina. O ator destaca que faz parte de uma geração que quer cuidar bem do tempo e que busca o equilíbrio em todos os aspectos da vida, o que inspirou o conceito:

“Faremos empreendimentos funcionais para uma nova geração de moradores, não abrimos mão de ter o foco nas pessoas, sejam investidores ou moradores, e não nos esquecemos dos pets também, que agora já fazem parte da família. Práticas como desacelerar e ter pausas para descansos, priorizar o verde, cuidar bem dos pets são práticas universais”, ressalta Cauã.

A cerimônia de anúncio contou com uma palestra do pensador e futurologista do morar Marcus Araújo, criador do algoritmo que já pesquisou aproximadamente 900 bilhões de dados para novas habitações e co-autor do best-seller “Mentes saudáveis, lares felizes” em parceria com Augusto Cury, que liderou o ranking da revista Veja e PublishNews em março deste ano.