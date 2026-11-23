SALVADOR

Cavalo cai em córrego na Avenida Bonocô e morre afogado

Incidente aconteceu no final de semana

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:59

Caso aconteceu na região do Jardim Caiçara Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um cavalo morreu afogado após cair em um córrego na região da Avenida Bonocô, em Salvador, no domingo (22). O animal foi deixado às margens da água amarrado quando acabou enrolando as pernas na corda e tropeçou, caindo no rio. Moradores tentaram realizar o resgate, mas o cavalo não resistiu.

O caso aconteceu na região do Jardim Caiçara, onde também há reclamações sobre o acúmulo de lixo descartado irregularmente em uma encosta. A situação tem provocado mau cheiro e preocupação entre os moradores, que apontam a falta de conscientização de quem utiliza o espaço para despejar materiais.

Cavalo morre afogado em córrego na Avenida Bonocô 1 de 5

Em entrevista à TV Bahia, um morador relatou que o odor incomoda quem vive e trabalha nas proximidades. Ele afirma que a situação afeta inclusive estabelecimentos comerciais e pessoas que circulam pela região.

"Tem restaurante, tem moradores que passam aqui, o cheiro está insuportável. É descaso, mas também falta de consciência do pessoal que vem fazer descarte de materiais aqui à noite, pessoal vem fazer reciclagem, espalha tudo. Mau cheiro está insuportável", reclamou.