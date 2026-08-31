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Cazolla, Outback, Viva Gula e mais: Shopping de Salvador inaugura novas lojas e restaurantes

Empreendimento recebeu novos estabelecimentos ao longo do primeiro semestre e ainda vai inaugurar dois espaços

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:24

Outback em Salvador
Outback em Salvador Crédito: Reprodução

Ao longo do primeiro semestre do ano, o Shopping Paralela recebeu a abertura e a ampliação de 10 novas lojas e restaurantes. Entre elas, o empreendimento ganhou uma nova unidade do Outback Steakhouse e do Cazolla, além da segunda unidade do Viva Gula no mesmo espaço.

Inaugurado no mês de julho, o Outback Steakhouse está localizado no piso L2, na Alameda Gastronômica do empreendimento. A nova operação ocupa uma área de 592 metros quadrados e segue o conceito arquitetônico mais recente da marca, que combina referências da cultura australiana com elementos contemporâneos.

No mesmo piso, outra novidade foi a chegada da Beju Caramelos, confeitaria especializada na produção de doces finos.

Outback anuncia retorno de 5 pratos clássicos

Aussie Beef Quesadillas: Tortilhas recheadas com tiras de filet mignon, pétalas da Bloomin’ Onion, queijo derretido e tomate por Divulgação
S’mores Outback: Sobremesa quente com base de cookie com gotas de chocolate, brigadeiro cremoso, marshmallow gratinado, calda e raspas de chocolate. por Divulgação
Ribs Rocker Crown: Costela suína servida em formato de coroa, recheada com macarrão cremoso com queijo, coberta com costela desfiada e acompanhada de batatas com queijo e um acompanhamento à escolha. por Divulgação
Catupiry Madness Burger: Hambúrguer de 200g no pão brioche com disco de Catupiry Original empanado, maionese verde da casa, molho defumado e picles de cebola roxa. por Divulgação
Chook’n Dillas: Quesadilla recheada com tiras de frango, coberta com bacon, champignons e queijo. por Divulgação
Outback por Divulgação
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Aussie Beef Quesadillas: Tortilhas recheadas com tiras de filet mignon, pétalas da Bloomin’ Onion, queijo derretido e tomate por Divulgação

Também no primeiro semestre do ano, o piso L2 recebeu a nova unidade do Cazolla, que praticamente dobrou de tamanho, aumentando a capacidade de atendimento e oferecendo mais conforto e espaço aos clientes.

Outra novidade foi a chegada da segunda unidade do Viva Gula, que, além da loja, agora possui um quiosque no piso L1, sendo mais uma opção para quem busca doces, cafés e sobremesas durante a permanência no shopping.

Nos próximos meses, o empreendimento vai inaugurar a segunda unidade do Abdul Restaurante Árabe, além da ampliação do Pereira Café.

Lojas

No segmento de beleza e perfumaria, o Shopping Paralela também passou a contar com uma unidade da Água de Cheiro, localizada no piso L1. Quem também chegou ao shopping foi a Maricotinha (L1). A loja é especializada em papelaria e encadernação artesanal, com o diferencial de produzir produtos sob medida.

Outras novidades foram as inaugurações dos quiosques da Chilli Beans (L1), referência em óculos e relógios, e da Ariane Carla Semijoias (L2), marca dedicada às mulheres e especializada em joias banhadas a ouro, prata e ródio.

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