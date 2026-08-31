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Cazolla, Outback, Viva Gula e mais: Shopping de Salvador inaugura novas lojas e restaurantes

Empreendimento recebeu novos estabelecimentos ao longo do primeiro semestre e ainda vai inaugurar dois espaços

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:24

Outback em Salvador Crédito: Reprodução

Ao longo do primeiro semestre do ano, o Shopping Paralela recebeu a abertura e a ampliação de 10 novas lojas e restaurantes. Entre elas, o empreendimento ganhou uma nova unidade do Outback Steakhouse e do Cazolla, além da segunda unidade do Viva Gula no mesmo espaço.

Inaugurado no mês de julho, o Outback Steakhouse está localizado no piso L2, na Alameda Gastronômica do empreendimento. A nova operação ocupa uma área de 592 metros quadrados e segue o conceito arquitetônico mais recente da marca, que combina referências da cultura australiana com elementos contemporâneos.

No mesmo piso, outra novidade foi a chegada da Beju Caramelos, confeitaria especializada na produção de doces finos.

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Também no primeiro semestre do ano, o piso L2 recebeu a nova unidade do Cazolla, que praticamente dobrou de tamanho, aumentando a capacidade de atendimento e oferecendo mais conforto e espaço aos clientes.

Outra novidade foi a chegada da segunda unidade do Viva Gula, que, além da loja, agora possui um quiosque no piso L1, sendo mais uma opção para quem busca doces, cafés e sobremesas durante a permanência no shopping.

Nos próximos meses, o empreendimento vai inaugurar a segunda unidade do Abdul Restaurante Árabe, além da ampliação do Pereira Café.

Lojas

No segmento de beleza e perfumaria, o Shopping Paralela também passou a contar com uma unidade da Água de Cheiro, localizada no piso L1. Quem também chegou ao shopping foi a Maricotinha (L1). A loja é especializada em papelaria e encadernação artesanal, com o diferencial de produzir produtos sob medida.