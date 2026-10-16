NOVIDADE

Central de R$ 130 milhões para monitorar trânsito e serviços de Salvador já está 90% concluída

Previsão é finalizar as obras entre fevereiro e março de 2027

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 13:27

Obra está quase concluída Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Salvador vai reunir em um mesmo espaço as centrais que acompanham serviços como transporte público, trânsito, atendimento de urgência e limpeza urbana. Com investimento de R$ 130 milhões, o Centro de Controle de Operações (CCO), em construção em Boa Vista do Lobato, no Subúrbio, está com 90% da estrutura concluída. A previsão é finalizar a obra entre fevereiro e março de 2027.

O objetivo é integrar equipes municipais que hoje trabalham em diferentes pontos da cidade, permitindo acompanhar ocorrências em tempo real e coordenar as respostas. O equipamento receberá bases operacionais do BRT, da Guarda Municipal, do Samu, da Limpurb e da Defesa Civil, entre outros órgãos.

O prefeito Bruno Reis visitou as obras nesta sexta-feira (16). Segundo ele, a concentração dos serviços deve facilitar a identificação de problemas e a tomada de decisões.

Centro de Comando de Operações deve inaugurar em 2027 1 de 8

“Daqui, vamos enxergar toda a cidade e identificar problemas para, de imediato, tomar decisões e encontrar soluções, melhorando a vida das pessoas. Este será um dos maiores centros de controle e operações das cidades brasileiras, algo inédito em Salvador”, afirmou.

O projeto também prevê a possibilidade de incorporar câmeras da iniciativa privada à rede municipal de videomonitoramento. Durante a vistoria, o prefeito apontou a medida como uma contribuição do município para a segurança pública.

“Com isso, nós iremos dar ainda mais a nossa contribuição para reduzir a violência em nossa cidade”, disse.

A conclusão da obra será seguida pela transferência e integração das centrais municipais, conforme explicou o secretário de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga. Parte dos equipamentos tecnológicos já foi instalada, incluindo o videowall, conjunto de telas usado no monitoramento, e a sala-cofre.

De acordo com Braga, o projeto foi elaborado com base em experiências de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde a integração dos serviços públicos contribui para agilizar o atendimento às ocorrências.

Além da estrutura operacional, o CCO terá um hub de inovação com foco na inclusão digital dos moradores do Subúrbio. A proposta é oferecer capacitações em tecnologia e ampliar as oportunidades de emprego e renda na região.

“Salvador já possui um hub lá no Comércio, que também é de tecnologia, mas que possui um cunho muito empresarial, voltado para startups. Aqui no CCO, por sua vez, a gente também trará inclusão digital para que essa população daqui da região possa ter acesso a capacitações nessa área de tecnologia, o que consequentemente vai gerar mais oportunidades de emprego e renda”, afirmou o secretário.