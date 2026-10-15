CULTURA

Centro Cultural Banco do Brasil anuncia data de abertura no Palácio da Aclamação

Anúncio será feito na próxima segunda-feira (19), no Museu de Arte da Bahia

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:45

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instalada no histórico Palácio da Aclamação Crédito: Divulgação/CCBB

Salvador terá, em novembro, a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instalada no histórico Palácio da Aclamação. A data oficial de inauguração e o tema da exposição que marcará o início das atividades no espaço serão anunciados na próxima segunda-feira (19), às 16h30, durante um encontro no Museu de Arte da Bahia (MAB).

O anúncio contará com a participação da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A iniciativa marca uma nova etapa da presença do CCBB no Nordeste, com a implantação de um espaço próprio dedicado à programação cultural na capital baiana.

Desde o início das atividades em Salvador, as ações do centro cultural vêm sendo realizadas em parceria com instituições locais. Um dos exemplos é o Museu de Arte da Bahia, que recebe atualmente a exposição gratuita Atlântico Sertão. Com a abertura da sede no Palácio da Aclamação, o CCBB passará a contar com uma estrutura permanente para desenvolver sua programação na cidade.

A agenda de segunda-feira será voltada à imprensa e a convidados e incluirá uma visita mediada à mostra Atlântico Sertão. A programação também integra as articulações para a nova fase do centro cultural, que pretende ampliar sua atuação em Salvador a partir da inauguração do espaço físico.