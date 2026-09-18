LETIERES LEITE

Centro Histórico de Salvador ganha nova Casa de Espetáculos

Espaço cultural inaugurado pela Prefeitura vai ampliar oportunidades para artistas e fortalecer a economia criativa

D Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:34

Casa de Espetáculos Letieres Leite Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta sexta-feira (18) a Casa de Espetáculos Letieres Leite, novo equipamento cultural instalado no Distrito Criativo do Comércio, no Centro Histórico. Com aproximadamente 150 lugares, o espaço foi estruturado para receber apresentações musicais e teatrais, além de ampliar as oportunidades para artistas e fortalecer a economia criativa da capital baiana.

A nova Casa de Espetáculos integra um complexo cultural instalado no mesmo quarteirão, formado também pela Cidade da Música da Bahia, em funcionamento desde 2021, e pela Escola de Música Letieres Leite, cuja inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2027. Os três equipamentos terão funcionamento articulado, reunindo memória, formação e circulação artística.

O prefeito Bruno Reis destacou que o equipamento foi criado para valorizar o grande potencial da economia criativa de Salvador. “Nós sabemos que o nosso povo é criativo e artístico, e também sabemos o quanto a arte e a cultura são fundamentais para a educação, especialmente para os mais jovens. O nosso objetivo é estimular e incrementar a renda de todos que atuam neste setor, que é, sem dúvidas, um dos mais importantes para a nossa economia”, afirmou.

Casa de Espetáculos Letieres Leite 1 de 16

Estrutura

A Casa de Espetáculos possui sala com capacidade aproximada para 150 pessoas e infraestrutura para diferentes formatos de apresentações. O equipamento dispõe de sistema de som imersivo, com tecnologia de alto padrão, além de estrutura de transmissão por fibra óptica. O imóvel também recebeu camarins, área técnica e recursos de acessibilidade universal, permitindo que o espaço seja utilizado tanto para apresentações quanto para atividades ligadas à produção e circulação cultural.

Além de receber eventos, a Casa terá papel na formação de novos artistas. A produção desenvolvida por alunos e professores da futura Escola de Música Letieres Leite poderá ser apresentada ao público no próprio equipamento, criando uma conexão entre formação, produção artística e circulação.

Polo Cultural

A Casa de Espetáculos e a Escola de Música fazem parte da política de Desenvolvimento Sustentável para o Centro Histórico, iniciada pela Prefeitura em 2014. A iniciativa prevê a recuperação de casarões que estavam em situação de abandono ou ruína e sua transformação em equipamentos com novo uso social e cultural.

No entorno da Praça Maria Felipa, esse ecossistema já reúne a Casa das Histórias de Salvador, o Arquivo Público Municipal, a Galeria Mercado e o Mercado Modelo. No Pelourinho, está localizada a Casa do Carnaval. O Comércio também deverá receber futuramente a Casa de Exposição da Maquete de Salvador, ao lado do Elevador Lacerda.

A vice-prefeita Ana Paula Matos explicou que o equipamento seguirá o trabalho de educação musical de Letieres Leite: “A Casa de Espetáculos é um espaço de formação, circulação artística e geração de oportunidades. Ao lado da Cidade da Música e da futura Escola de Música, ela fortalece o Comércio como polo cultural e mantém vivo o legado de Letieres, um mestre que traduziu a força da música negra baiana”, afirmou.

Segundo Ana Paula, a recuperação dos imóveis históricos também está relacionada à dimensão social da política de sustentabilidade. “Quando a Prefeitura pensa em desenvolvimento, pensa também na sustentabilidade social. Por isso, esse trabalho para recuperar todos esses casarões do Centro Histórico, trazendo equipamentos culturais, respeitando a cultura viva desta cidade e as nossas potencialidades”, declarou.

Restauro

A Casa de Espetáculos foi implantada em um casarão do século XIX que se encontrava em ruínas e abandonado. O projeto de restauro foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), responsável por conciliar a preservação dos elementos históricos com as exigências técnicas de um teatro contemporâneo.

Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, explicou que o imóvel apresentava poucas estruturas preservadas. “Este projeto é mais do que um equipamento cultural, é a preservação do patrimônio, da história e da memória de Salvador. O que nós encontramos aqui foi uma ruína, havia apenas uma parede interna e as paredes externas, feitas de adobe e pedra, ainda do Século XIX”, afirmou.

Gestão

A Casa de Espetáculos e da Escola de Música Letieres Leite será gerida pela Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), seguindo o modelo da Cidade da Música da Bahia.

A proposta é que os três equipamentos funcionem de maneira integrada, tanto pela proximidade física quanto pela concepção. A Cidade da Música preserva e apresenta a memória musical da Bahia; a Escola de Música será voltada à formação; e a Casa de Espetáculos funcionará como espaço para apresentação e circulação da produção artística.

Alexandre Reis, titular da Secult, disse que a Casa de Espetáculos consolida o Distrito Criativo do Comércio: “Estamos reafirmando o compromisso da gestão municipal com a cultura e com a região do Comércio, que se consolida como um dos maiores polos culturais de Salvador. Este complexo honra o legado de um dos maiores maestros da Bahia e garante que a produção artística formada encontre palco para chegar ao público”, afirmou.

Para Rodrigo Rossi, diretor e chefe da OEI no Brasil, o equipamento amplia as possibilidades de formação e circulação de artistas. “Salvador já é uma referência mundial quando se fala em música. O desafio agora é transformar cada vez mais essa potência cultural em formação, oportunidades e circulação para novas gerações. A Casa de Espetáculos dá um passo importante nessa direção ao aproximar ainda mais artistas e público”, disse.

Legado

O nome do equipamento homenageia o maestro Letieres Leite, referência da música baiana e brasileira e criador da Orkestra Rumpilezz. A concepção da Casa está associada à trajetória do músico, que uniu pesquisa, educação e criação artística a partir das matrizes africanas presentes na música baiana.

Letieres foi também criador do Universo Percussivo Baiano (UPB), método de ensino e pesquisa musical fundamentado nas matrizes africanas da música da Bahia e nas influências da diáspora negra sobre a cultura musical brasileira e mundial. Ao longo da carreira, atuou na formação de novos músicos, inclusive por meio do projeto Rumpilezzinho, que se apresentou na inauguração.

Líris Letieres, irmã do maestro, falecido em 2020, destacou a importância de manter o seu legado: “Letieres foi um homem muito lutador. Ele lutou pela música afro-diaspórica. Ele estudou, pesquisou e trouxe o rigor que existe na música ancestral. Letieres deixou o seu registro como educador em meninos e meninas baianos através do Rumpilezzinho”, afirmou.

“Estou muito emocionada. Ver esses dois equipamentos levando o nome nobre do meu irmão e levando o nome da música matricial é muito importante para mim, e isso faz todo sentido de estar aqui na Bahia”, acrescentou.

Programação

A inauguração, nesta sexta-feira, contou com uma apresentação do Coletivo Rumpilezzinho, formado por sopros, percussão, instrumentos harmônicos e cordas, com participação especial do cantor Lazzo Matumbi. O grupo nasceu do Laboratório Musical de Jovens, programa educativo desenvolvido por Letieres Leite.

A programação continua no sábado (19), às 18h, quando será realizado o Encontro de Cantautoras, com Lívia Nery, Manuela Rodrigues e Neila Kadhi. As três artistas apresentam repertórios autorais em uma programação dedicada à música, criação e encontros.