AUTOCONHECIMENTO

“CEO do Bem-Estar”: em novo livro, professor da Ufba investiga mecanismos por trás das escolhas humanas

Obra será lançada no dia 16 de setembro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:29

"Por que somos como somos: Aprimorando o CEO do Bem-Estar", do autor Fernando Gois Crédito: Divulgação

Em "Por que somos como somos: Aprimorando o CEO do Bem-Estar", publicado pela Alta Books, o autor Fernando Gois propõe uma aproximação do leitor a conhecimentos da Psicologia Evolutiva, Neurociência, Economia Comportamental e Ciências Cognitivas, traduzindo conceitos complexos para situações presentes no cotidiano. A obra será lançada no dia 16 de setembro, na Livraria Leitura do Shopping Salvador, das 17h30 às 21h.

Em um mundo marcado por inteligência artificial, redes sociais, excesso de estímulos, manipulação digital e decisões cada vez mais rápidas, o autor acredita que compreender como pensamos, sentimos e fazemos escolhas deixou de ser apenas uma questão de curiosidade. Tornou-se uma ferramenta de autonomia.

O livro reúne contribuições de pesquisadores e pensadores como Daniel Kahneman, António Damásio, Yuval Harari, Richard Thaler, Nassim Taleb, Steven Pinker, David Eagleman, Leonard Mlodinow, Dan Ariely e Albert Einstein, entre outros.

Um dos conceitos centrais da obra é a “Tecnologia da Natureza Humana”, expressão utilizada pelo autor para representar o conjunto de mecanismos, estratégias e características que foram moldados ao longo da história evolutiva e que influenciam pensamentos, emoções, comportamentos e decisões.

A partir daí surge, surge o conceito do “CEO do Bem-Estar”, que representa a capacidade individual de cada pessoa em administrar diariamente pensamentos, emoções, hábitos, crenças, relacionamentos e decisões. Para o autor, conhecer melhor os mecanismos que comandam esse sistema pode ajudar a melhorar a qualidade das escolhas e do próprio bem-estar.

“Aprendemos a utilizar as tecnologias criadas pelo ser humano, mas ninguém nos ensinou a compreender a tecnologia que nos criou: a natureza humana”, aponta Gois.

Com exemplos curiosos, situações cotidianas e conceitos científicos, Fernando Gois aborda temas como vieses cognitivos, ilusões da mente, emoções, felicidade, dinheiro, cooperação, competição, seleção natural, livre-arbítrio, pensamento crítico e influência digital.