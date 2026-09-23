CRIME

Chaveiro comprou banca nova no Itaigara meses antes de ser morto a tiros no local

Homocídio foi registrado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:54

Eduardo comprou nova banca meses antes de ser morto Crédito: Reprodução

O chaveiro Eduardo Santana de Oliveira, de 31 anos, comprou e instalou uma nova banca da ‘Butique da Chave’, estabelecimento do qual era proprietário, meses antes de ser morto a tiros dentro do próprio negócio, na tarde de terça-feira (22), em Salvador. Em julho, ele compartilhou nas redes sociais registros da chegada do contêiner e da instalação da estrutura na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Em uma das imagens, Eduardo aparece sorrindo enquanto acompanhava e participava da montagem da nova banca. Após concluir o processo, o empresário publicou uma mensagem de agradecimento e fé: “Que Deus continue sempre me abençoando e me livre de todo mal”, escreveu.

Eduardo é dono da Butique da Chave 1 de 5

A ‘Butique da Chave’ era conhecida por clientes da região e oferecia atendimento 24 horas para serviços como confecção de chaves, chaves codificadas, abertura e troca de segredo, troca de pilhas de relógios e instalação de fechaduras eletrônicas. Eduardo também costumava publicar nas redes sociais registros dos trabalhos realizados, principalmente relacionados a chaves automotivas.

Clientes deixavam comentários destacando a qualidade do atendimento prestado pelo chaveiro. “A melhor banca de chaveiro de Salvador, sem dúvidas! Atendimento de excelência, serviço impecável, rapidez e qualidade em cada detalhe”, escreveu uma cliente. Outra pessoa publicou: “Gratidão pela atenção e dedicação conosco! O serviço é impecável. Parabéns e sucesso a você e à Butique das Chaves”.

Eduardo foi morto a tiros na tarde de terça-feira, dentro do estabelecimento localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Segundo a Polícia Militar, equipes da 13ª Companhia Independente foram acionadas após uma denúncia sobre um homem ferido no local. Ao chegarem, os policiais encontraram o empresário já sem vida, com marcas provocadas por disparos de arma de fogo.