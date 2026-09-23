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Chaveiro comprou banca nova no Itaigara meses antes de ser morto a tiros no local

Homocídio foi registrado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:54

Eduardo comprou nova banca meses antes de ser morto
Eduardo comprou nova banca meses antes de ser morto Crédito: Reprodução

O chaveiro Eduardo Santana de Oliveira, de 31 anos, comprou e instalou uma nova banca da ‘Butique da Chave’, estabelecimento do qual era proprietário, meses antes de ser morto a tiros dentro do próprio negócio, na tarde de terça-feira (22), em Salvador. Em julho, ele compartilhou nas redes sociais registros da chegada do contêiner e da instalação da estrutura na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Em uma das imagens, Eduardo aparece sorrindo enquanto acompanhava e participava da montagem da nova banca. Após concluir o processo, o empresário publicou uma mensagem de agradecimento e fé: “Que Deus continue sempre me abençoando e me livre de todo mal”, escreveu. 

Eduardo é dono da Butique da Chave

Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
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Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução

A ‘Butique da Chave’ era conhecida por clientes da região e oferecia atendimento 24 horas para serviços como confecção de chaves, chaves codificadas, abertura e troca de segredo, troca de pilhas de relógios e instalação de fechaduras eletrônicas. Eduardo também costumava publicar nas redes sociais registros dos trabalhos realizados, principalmente relacionados a chaves automotivas.

Clientes deixavam comentários destacando a qualidade do atendimento prestado pelo chaveiro. “A melhor banca de chaveiro de Salvador, sem dúvidas! Atendimento de excelência, serviço impecável, rapidez e qualidade em cada detalhe”, escreveu uma cliente. Outra pessoa publicou: “Gratidão pela atenção e dedicação conosco! O serviço é impecável. Parabéns e sucesso a você e à Butique das Chaves”.

Eduardo foi morto a tiros na tarde de terça-feira, dentro do estabelecimento localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Segundo a Polícia Militar, equipes da 13ª Companhia Independente foram acionadas após uma denúncia sobre um homem ferido no local. Ao chegarem, os policiais encontraram o empresário já sem vida, com marcas provocadas por disparos de arma de fogo.

Após o crime, os policiais realizaram rondas na região na tentativa de localizar os responsáveis pelo ataque, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria ou a motivação do assassinato.

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Morto A Tiros Butique da Chave Eduardo Santana de Oliveira

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