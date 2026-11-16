SALVADOR

Chef Beto Pimentel e outro acusado são absolvidos pela morte de adolescente no Restaurante Paraíso Tropical

Caso foi julgado pela Tribunal do Júri nesta segunda-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:33

Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente Crédito: Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio

O chef de cozinha Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, conhecido como Beto Pimentel, e Antônio Santos Batista foram absolvidos das acusações relacionadas à morte do adolescente Guilherme dos Santos Pereira, ocorrida em 2017, no pomar do Restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, em Salvador. O julgamento foi realizado nesta segunda-feira (16), no Fórum Ruy Barbosa.

A sessão foi conduzida pela juíza Diva Monteiro de Castro, do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. O Conselho de Sentença, formado por sete jurados, decidiu pela absolvição dos acusados após ouvir três testemunhas da acusação, uma da defesa e o depoimento de Beto Pimentel.

O chef respondia por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já Antônio Santos Batista era acusado de ocultação de cadáver.

Caso Paraíso Tropical 1 de 43

Após a análise do caso, os jurados não reconheceram a autoria nem a participação dos réus nos crimes. Com isso, a denúncia foi julgada improcedente, e a sentença de absolvição foi proferida pela juíza Diva Monteiro de Castro.

O homem apontado como autor do disparo que matou o adolescente, Fabilson do Nascimento Silva, já havia sido julgado e condenado, em 2021, a 12 anos, 10 meses e 15 dias de prisão.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Guilherme dos Santos Pereira entrou no pomar do Restaurante Paraíso Tropical para colher frutas, quando foi atingido por um tiro na cabeça.

Segundo a acusação, o disparo teria sido efetuado por Fabilson do Nascimento Silva, supostamente a mando de Beto Pimentel. O Ministério Público também sustentava que os dois, com a ajuda de Antônio Santos Batista, teriam deixado de prestar socorro ao adolescente e levado o corpo para uma área isolada às margens da Avenida Luís Eduardo Magalhães, com o objetivo de ocultá-lo.

O desaparecimento de Guilherme foi registrado em 17 de abril de 2017. O corpo do adolescente foi encontrado dois dias depois.