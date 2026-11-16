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Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador

Estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após ventania

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:43

Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador
Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

A chuva intensa acompanhada de ventos fortes provocou a queda de um andaime na região do Campo Grande, em Salvador, durante a madrugada desta segunda-feira (16). O acidente aconteceu nas proximidades da Casa d'Itália, onde uma obra está em andamento.

O material da estrutura caiu sobre a pista e provocou a interdição do trecho. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e da Transalvador estão no local para organizar o trânsito. Segundo informações da TV Bahia, mais de 30 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados e passaram a evitar a região.

Não havia operários trabalhando no momento da queda. Parte do material já foi retirada, mas ainda há risco de desabamento de outros componentes da estrutura.

A expectativa é que um caminhão seja utilizado para remover o restante dos andaimes com segurança, evitando que a estrutura caia sobre os trabalhadores.

Salvador está sob alerta de tempestade

Salvador está entre as cidades sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (16). O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
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Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

O alerta é válido até as 23h59 e indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Na Bahia, também estão na área de risco municípios como Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.

O aviso do Inmet abrange ainda áreas de Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas, Ceará e Sergipe, além do Distrito Federal.

Tags:

Chuva Ônibus Campo Grande

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