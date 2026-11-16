ÔNIBUS DESVIADOS

Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador

Estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após ventania

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:43

Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

A chuva intensa acompanhada de ventos fortes provocou a queda de um andaime na região do Campo Grande, em Salvador, durante a madrugada desta segunda-feira (16). O acidente aconteceu nas proximidades da Casa d'Itália, onde uma obra está em andamento.

O material da estrutura caiu sobre a pista e provocou a interdição do trecho. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e da Transalvador estão no local para organizar o trânsito. Segundo informações da TV Bahia, mais de 30 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados e passaram a evitar a região.

Não havia operários trabalhando no momento da queda. Parte do material já foi retirada, mas ainda há risco de desabamento de outros componentes da estrutura.

A expectativa é que um caminhão seja utilizado para remover o restante dos andaimes com segurança, evitando que a estrutura caia sobre os trabalhadores.

Salvador está sob alerta de tempestade

Salvador está entre as cidades sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (16). O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

O alerta é válido até as 23h59 e indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Na Bahia, também estão na área de risco municípios como Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.