PREVISÃO

Ciclone muda o tempo no Nordeste e provoca chuvas e ventos de até 56 km/h

Sistema deve se formar na costa do Sudeste na segunda-feira (16) e favorecer áreas de instabilidade

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 07:27

Chuva Crédito: Reprodução

Os moradores de cidades do Nordeste devem enfrentar uma mudança nas condições do tempo neste fim de semana. A previsão indica ventos de até 56 km/h em capitais da região neste domingo (15), enquanto a chuva deve ganhar intensidade na segunda-feira (16), em meio à formação de um ciclone na costa do Sudeste.

Salvador aparece entre as cidades com previsão de rajadas mais fortes, que podem alcançar 56 km/h. Em Maceió, os ventos podem chegar a 49 km/h, enquanto Aracaju deve registrar rajadas de até 45 km/h.

A partir de segunda-feira, o aumento das instabilidades também deve favorecer a ocorrência de chuva em diferentes pontos do Nordeste. Em Salvador, a previsão é de 14 milímetros de precipitação, com 92% de probabilidade. Aracaju pode acumular 7 milímetros no mesmo período.

De acordo com a empresa de meteorologia Nottus, o ciclone deve se formar nas primeiras horas de segunda-feira, na costa da Região Sudeste. O sistema deve contribuir para a manutenção de áreas de instabilidade sobre diferentes partes do país, incluindo o Nordeste. Salvador, Aracaju e Maceió também podem registrar ventos de até 52 km/h na segunda-feira.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

Ventos fortes antecedem aumento da chuva no Nordeste

A mudança nas condições meteorológicas será gradual. Neste sábado (14), a tendência ainda é de maior estabilidade em parte do Nordeste, com possibilidade de chuva fraca e baixa probabilidade de precipitação em capitais como Salvador, Aracaju, São Luís e Fortaleza.

O calor, entretanto, permanece em algumas localidades. Em Teresina, os termômetros podem alcançar 37°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 24%.

No domingo (15), a intensificação dos ventos será um dos principais destaques da previsão para o Nordeste. Além das rajadas mais fortes na Bahia, em Alagoas e em Sergipe, áreas de instabilidade devem avançar sobre outras partes do território nacional.

Segundo a previsão meteorológica, a reorganização da circulação dos ventos em níveis médios e altos da atmosfera favorece o desenvolvimento dessas instabilidades e amplia as condições para chuva.

Ciclone deve influenciar o tempo em quatro regiões

A formação do sistema na costa do Sudeste está associada à atuação de áreas de baixa pressão e a outro sistema meteorológico entre a Argentina e o Uruguai, relacionado a uma frente fria.

A combinação desses fenômenos deve favorecer a organização de um corredor de umidade sobre o continente, mantendo as condições para chuvas frequentes e, em alguns pontos, intensas no Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e em áreas do Tocantins.

Na segunda-feira (16), os maiores acumulados de precipitação devem se concentrar no Centro-Oeste e no Tocantins. Goiânia, por exemplo, pode registrar 18 milímetros de chuva, com 90% de probabilidade. Palmas, Campo Grande e Cuiabá têm previsão de 16 milímetros cada. Nesta última capital, a possibilidade de precipitação chega a 98%.

No Sudeste, Vitória pode acumular 11 milímetros, enquanto Belo Horizonte tem previsão de 10 milímetros. No Rio de Janeiro, são esperados 6 milímetros, e São Paulo deve registrar 4 milímetros.

Já no Sul, a previsão aponta volumes menores. Curitiba pode ter 2 milímetros de chuva e máxima de 18°C. Porto Alegre deve permanecer sem precipitação, com temperatura máxima de 31°C.