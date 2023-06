Cinegrafista da TV Bahia morre em acidente de moto

O cinegrafista da TV Bahia Joedson Miguez, de 42 anos, morreu nesta segunda-feira (5), em Salvador. Ele sofreu um acidente de moto no último sábado (3), na Avenida 29 de Março, chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Joedson trabalhava operando câmeras nos estúdios da TV Bahia há mais de seis anos. Seu último trabalho gravado está previsto para ir ao ar na próxima semana no Globo Esporte.

Em nota, a Rede Bahia lamentou a morte do funcionário. "Ele atuava com competência e comprometimento, desempenhando suas atividades na área de Operações. A Rede Bahia se solidariza com os colegas, amigos e familiares.", diz o texto.