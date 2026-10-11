LAZER

Cinema de Salvador oferece prêmios para crianças nesta segunda-feira (12)

Ação ocorre para celebrar o Dia das Crianças

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:42

Shopping Center Lapa Crédito: Reprodução

As crianças que forem ao Cine Imperial, no Shopping Center Lapa, em Salvador, nesta segunda-feira (12), feriado do Dia das Crianças, poderão ganhar uma surpresa durante o passeio. O cinema preparou a promoção “Balão da Sorte”, que permite a cada criança com ingresso participar de uma brincadeira de estouro de balão para descobrir um prêmio.

A ação faz parte da programação especial preparada para a data e busca deixar a ida ao cinema ainda mais divertida para os pequenos e suas famílias.

A programação conta com cinco sessões ao longo da tarde. A primeira exibição será de “Galinha Pintadinha, O Filme”, às 13h. Em seguida, às 13h30, será a vez de “A Ilha Esquecida”. Já “As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica” será exibido às 14h40, enquanto “Homem-Aranha” entra em cartaz às 15h30. Encerrando a programação, “Se Eu Fosse Você 3” tem sessão prevista para as 16h30.