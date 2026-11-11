DIA DO CINEMA NACIONAL

Cinemark terá ingressos a R$ 10 e programação 100% brasileira

Ação exclusiva acontece na próxima segunda-feira (16)

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:36

"Feito Pipa" é um dos filmes disponíveis na ação Crédito: Divulgação

A Cinemark vai dedicar 100% de sua programação a produções brasileiras na próxima segunda-feira (16), quando celebra o Dia do Cinema Nacional. A iniciativa terá ingressos promocionais a R$ 10 para todas as sessões dos filmes participantes nos complexos aderentes da rede em todo o país.

A ação exclusiva acontece após o sucesso do primeiro Festival do Cinema Brasileiro e busca ampliar o acesso do público às produções nacionais, dando visibilidade às histórias e aos talentos do audiovisual brasileiro.

A programação contempla diferentes gêneros e públicos. Entre os destaques está “100 Dias”, dirigido por Carlos Saldanha, que retrata a jornada do navegador Amyr Klink durante sua travessia solitária do Oceano Atlântico Sul a remo. Também integra a seleção “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, sobre uma jovem que encontra dez cartas deixadas pela melhor amiga e passa a cumprir desafios para enfrentar o luto e redescobrir a vida.

Para quem prefere comédia, a programação inclui “Os Farofeiros 3”, que acompanha o grupo de amigos em uma viagem ao Caribe para celebrar o casamento da filha de Rocha. Já em “Um Tio Quase Perfeito 3”, Tio Tony tem a rotina transformada ao encontrar um bebê deixado à sua porta e precisa contar com a ajuda dos sobrinhos para descobrir a identidade dos pais da criança.

A seleção ainda reúne “Feito Pipa”, escolha do Brasil para concorrer à vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar, sobre um menino apaixonado por futebol que enfrenta mudanças na relação familiar; “MMA – Meu Melhor Amigo”, que acompanha os desafios de Max, um lutador de artes marciais diante da paternidade; e “Galinha Pintadinha: O Filme”, aventura voltada para toda a família.