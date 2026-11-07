CONFUSÃO

Cliente se desentende com entregador do iFood em Salvador, PM é acionada e os dois vão parar na delegacia

Discussão aconteceu na entrada do condomínio Parque Serra Ville no Jardim das Margaridas, na noite de sexta-feira (6); envolvidos foram conduzidos à delegacia e liberados após serem ouvidos

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:30

Cliente se desentende com entregador do iFood em Salvador, PM é acionada e os dois vão parar na delegacia Crédito: Reprodução

Uma discussão entre um entregador do aplicativo Ifood e uma cliente terminou com os dois envolvidos conduzidos à delegacia, na noite dessa sexta-feira (6), no condomínio Parque Serra Ville, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. A confusão também mobilizou outros motoboys, que se reuniram em protesto nas proximidades do local onde ocorreu o desentendimento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte do desentendimento. A mulher teria reclamado da forma como o lanche foi entregue e o motoboy se queixou da maneira como ela teria se dirigido a ele; "Eu derrubei aqui, mas você tem que saber falar com o motoboy, não é assim não", diz o homem.

Do outro lado, ela alega: "Eu sei falar, porém você não tem modos, que ontem você também derramou o do meu filho", disse. Durante a confusão, o homem afirma que a cliente está gritando, diz que a culpa não era dele e que ela deveria resolver o problema diretamente com o próprio iFood.

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Em um momento da filmagem, a cliente aparece jogando o lanche na direção do motoboy e ele começa a dizer que ela está lhe agredindo. Logo em seguida, as imagens mostram um grupo de entregadores fazendo uma manifestação em frente ao condomínio. Depois, a cliente acusada de agressão aparece sendo conduzida pela Polícia Militar (PM).

Em nota, a PM informou que policiais da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) foram acionados após receberem a informação de uma suposta agressão nas imediações do condomínio Parque Serra Ville. Ao chegarem ao local, os agentes constataram a ocorrência, identificaram os envolvidos e os encaminharam à Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.