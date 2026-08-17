Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clínicas de Salvador são alvo de operação que investiga possíveis falhas no atendimento a crianças com autismo

Polícia Civil cumpre quatro mandados de busca e apreensão e recolhe prontuários, documentos e celulares

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:14

Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas Crédito: Divulgação

Clínicas que prestam atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram alvo, nesta segunda-feira (18), da segunda fase da Operação Neurodignos, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Salvador. A investigação apura possíveis falhas na prestação dos serviços de saúde e terapêuticos.

As equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Itaigara, Horto Florestal, Amaralina e Ondina. Durante a ação, foram recolhidos documentos, prontuários, registros e três celulares, que deverão passar por análise para auxiliar na apuração.

A investigação teve início após denúncias apresentadas por pais de crianças atendidas nos estabelecimentos e pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), registradas desde janeiro deste ano. Entre os pontos investigados estão possíveis inadequações nos serviços oferecidos e o cumprimento das condições técnicas necessárias para a assistência aos pacientes.

Operação fiscaliza clínicas em Salvador

Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação
1 de 7
Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas por Divulgação

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). A ação também contou com equipes do CRP, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA).

O material apreendido será analisado pelas autoridades. Novas diligências devem ser realizadas para esclarecer as circunstâncias investigadas e reunir elementos de prova.

Mais recentes

Imagem - Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica

Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica
Imagem - Anvisa proíbe venda de lombo canadense por excesso de conservantes

Anvisa proíbe venda de lombo canadense por excesso de conservantes
Imagem - Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia

Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia