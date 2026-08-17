POLÍCIA CIVIL

Clínicas de Salvador são alvo de operação que investiga possíveis falhas no atendimento a crianças com autismo

Polícia Civil cumpre quatro mandados de busca e apreensão e recolhe prontuários, documentos e celulares

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:14

Operação fiscaliza operação em clínicas que atendem autistas Crédito: Divulgação

Clínicas que prestam atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram alvo, nesta segunda-feira (18), da segunda fase da Operação Neurodignos, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Salvador. A investigação apura possíveis falhas na prestação dos serviços de saúde e terapêuticos.

As equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Itaigara, Horto Florestal, Amaralina e Ondina. Durante a ação, foram recolhidos documentos, prontuários, registros e três celulares, que deverão passar por análise para auxiliar na apuração.

A investigação teve início após denúncias apresentadas por pais de crianças atendidas nos estabelecimentos e pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), registradas desde janeiro deste ano. Entre os pontos investigados estão possíveis inadequações nos serviços oferecidos e o cumprimento das condições técnicas necessárias para a assistência aos pacientes.

Operação fiscaliza clínicas em Salvador 1 de 7

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). A ação também contou com equipes do CRP, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA).