CRIME

Coação de testemunha: quem é a advogada presa por interferir em investigação de homicídio em Salvador

Profissional foi flagrada orientando testemunha a apresentar versão diferente sobre o crime

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 18:52

Advogada foi presa por coação em caso de homícidio Crédito: Reprodução

A advogada Dominique Freire Ribeiro é a suspeita presa em Salvador sob suspeita de interferir em uma investigação de homicídio. Com inscrição regular na OAB-BA, ela é investigada por tentar convencer uma testemunha a apresentar uma versão diferente do crime ocorrido em abril deste ano, segundo fontes policiais consultadas pela reportagem.

A investigação aponta que a testemunha vinha sendo pressionada pelos supostos responsáveis pelo assassinato para mudar as declarações dadas inicialmente à Polícia Civil. A participação de Dominique no caso foi identificada após uma gravação feita na terça-feira (24), dentro de um cartório da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (3ª DH/BTS)

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Nas imagens, a advogada aparece orientando a testemunha sobre o que deveria relatar. O conteúdo preparado divergia do primeiro depoimento, segundo a apuração policial. O depoimento original, inclusive, continha informações que poderiam comprometer os investigados.

A advogada foi presa em flagrante na quarta-feira (25) e autuada por coação no curso do processo, fraude processual, falsidade ideológica e tergiversação. Após os procedimentos policiais, ela foi encaminhada ao Conjunto Penal Feminino, onde aguarda as decisões judiciais.

A prisão foi acompanhada por integrantes da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA). A entidade informou que representantes estiveram presentes durante a formalização do flagrante, o exame de corpo de delito e o encaminhamento da advogada para custódia.

Em posicionamento sobre o caso, a OAB-BA destacou que a presença de representantes da instituição busca garantir o respeito às prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da Advocacia, incluindo as condições de custódia asseguradas a advogados presos. A entidade ressaltou que esse acompanhamento não significa defesa das acusações atribuídas à profissional.