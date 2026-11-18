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Coco, milho verde e jaca: os sabores inusitados que fizeram a fama do Picolé Capelinha

Criada por Seu Antônio em 1972, marca conquistou baianos com receitas artesanais e combinações pouco comuns na época

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:00

Os sabores inusitados que fizeram a fama do Picolé Capelinha Crédito: Divulgação

Muito antes de se tornar uma das marcas mais conhecidas de picolés da Bahia, a Capelinha começou com uma pequena produção artesanal em uma mercearia no bairro do Alto do Peru, em Salvador. A iniciativa foi do empresário Antonio Mota dos Santos, conhecido como Seu Antônio, que morreu na terça-feira (17), aos 90 anos.

Fundada em 1972, a empresa começou com quatro sabores: coco, amendoim, milho verde e jaca. Enquanto os dois primeiros já eram conhecidos do público, as opções de milho verde e jaca chamavam a atenção por serem incomuns no mercado de picolés da época.

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O sucesso dos sabores diferentes também contribuiu para a mudança do nome da marca. Inicialmente chamada de Picolé Santo Antônio, a produção ganhou notoriedade depois que Seu Antônio se mudou para o bairro da Capelinha de São Caetano. Quando os clientes perguntavam de onde vinham aqueles picolés, os vendedores respondiam que eram da Capelinha. A expressão se popularizou e acabou batizando a marca.

Além de milho verde e jaca, a empresa passou a produzir opções como manga, goiaba e umbu. A fabricação tinha como característica o uso da polpa das frutas e de ingredientes como amendoim e doce de leite, em vez de preparações feitas apenas com água e essência.

Ao longo dos anos, coco e amendoim permaneceram entre os sabores mais vendidos. Antes de interromper a produção para passar por uma reestruturação, a fábrica chegou a oferecer 18 sabores.

Depois de enfrentar dificuldades e fechar temporariamente a fábrica, a marca foi adquirida pelo empresário soteropolitano Fábio Costa e voltou ao mercado no final de 2021. A retomada buscou preservar características tradicionais do produto, como o formato quadrado dos picolés e as receitas originais.