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Esther Morais
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:00
Muito antes de se tornar uma das marcas mais conhecidas de picolés da Bahia, a Capelinha começou com uma pequena produção artesanal em uma mercearia no bairro do Alto do Peru, em Salvador. A iniciativa foi do empresário Antonio Mota dos Santos, conhecido como Seu Antônio, que morreu na terça-feira (17), aos 90 anos.
Fundada em 1972, a empresa começou com quatro sabores: coco, amendoim, milho verde e jaca. Enquanto os dois primeiros já eram conhecidos do público, as opções de milho verde e jaca chamavam a atenção por serem incomuns no mercado de picolés da época.
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O sucesso dos sabores diferentes também contribuiu para a mudança do nome da marca. Inicialmente chamada de Picolé Santo Antônio, a produção ganhou notoriedade depois que Seu Antônio se mudou para o bairro da Capelinha de São Caetano. Quando os clientes perguntavam de onde vinham aqueles picolés, os vendedores respondiam que eram da Capelinha. A expressão se popularizou e acabou batizando a marca.
Além de milho verde e jaca, a empresa passou a produzir opções como manga, goiaba e umbu. A fabricação tinha como característica o uso da polpa das frutas e de ingredientes como amendoim e doce de leite, em vez de preparações feitas apenas com água e essência.
Ao longo dos anos, coco e amendoim permaneceram entre os sabores mais vendidos. Antes de interromper a produção para passar por uma reestruturação, a fábrica chegou a oferecer 18 sabores.
Depois de enfrentar dificuldades e fechar temporariamente a fábrica, a marca foi adquirida pelo empresário soteropolitano Fábio Costa e voltou ao mercado no final de 2021. A retomada buscou preservar características tradicionais do produto, como o formato quadrado dos picolés e as receitas originais.
Na reabertura, a Capelinha voltou a produzir 13 sabores, entre eles amendoim, tapioca e coco. A marca também ampliou os pontos de venda e passou a contar com carrinhos personalizados para os vendedores.