TEMPO

Codesal emite alerta de chuvas fortes e risco de alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador

Capital baiana já contabilizou sete deslizamentos de terra e dois destelhamentos de imóveis nesta segunda (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:06

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para chuvas moderadas a fortes na capital baiana na noite desta segunda-feira (16). O aviso foi enviado à população por meio de mensagens SMS, após o registro de chuvas em diferentes pontos da cidade.

O comunicado, emitido às 18h40, alerta para a continuidade das precipitações e para os riscos de alagamentos e deslizamentos de terra.

Até as 20h desta segunda-feira, a Codesal havia registrado 21 ocorrências de ameaça de desabamento e nove de ameaça de deslizamento. Também foram contabilizados sete deslizamentos de terra e dois destelhamentos de imóveis.

Confira a previsão do tempo para Salvador 1 de 3

Nesta segunda-feira, o maior acumulado pluviométrico foi de 32,2 mm nas estações de monitoramento Liberdade - Vila Sabiá, Castelo Branco e Cajazeiras VII. A temperatura mínima registrada foi de 22,7°C na estação Valéria - EMBASA. A temperatura máxima registrada foi de 33,0°C na estação Ilha de Bom Jesus dos Passos - EM Bom Jesus. A maior rajada de vento registrada foi de 46,4 km/h na estação Canabrava - Barradão.

As condições climáticas são influenciadas por um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria sobre o Oceano Atlântico, que favorece a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de ventos intensos, no início desta semana.

Segundo a previsão da Codesal, a partir de quarta-feira (18), a intensidade das chuvas deve diminuir devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. Apesar disso, os ventos devem permanecer fortes ao longo da semana, com velocidades previstas entre 30 km/h e 38 km/h até o próximo domingo (22).