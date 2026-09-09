SEM LUZ

Coelba realiza desligamento programado em seis bairros de Salvador nesta quarta-feira (9)

Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica deve atingir localidades como Pituba, Barra e Stella Maris

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:15

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador Crédito: Divulgação

Moradores de seis bairros de Salvador devem ficar sem energia elétrica em alguns períodos desta quarta-feira (9), devido a desligamentos programados pela Neoenergia Coelba.

A interrupção temporária no fornecimento deve atingir ruas localizadas nos bairros da Pituba, Candeal, Barra, Caminho das Árvores, Cassange e Stella Maris. Os horários variam entre 8h e 16h.

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Confira os locais afetados:

Pituba: ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h;

Candeal: Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h;

Barra: Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30;

Caminho das Árvores: Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h;

Cassange: Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h;