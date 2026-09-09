Coelba realiza desligamento programado em seis bairros de Salvador nesta quarta-feira (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:15
Moradores de seis bairros de Salvador devem ficar sem energia elétrica em alguns períodos desta quarta-feira (9), devido a desligamentos programados pela Neoenergia Coelba.
A interrupção temporária no fornecimento deve atingir ruas localizadas nos bairros da Pituba, Candeal, Barra, Caminho das Árvores, Cassange e Stella Maris. Os horários variam entre 8h e 16h.
20 bairros de Salvador terão cortes de energia nesta semana; saiba quais e quando
Pituba: ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h;
Candeal: Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h;
Barra: Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30;
Caminho das Árvores: Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h;
Cassange: Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h;
Stella Maris: Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h.