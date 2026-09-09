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Coelba realiza desligamento programado em seis bairros de Salvador nesta quarta-feira (9)

Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica deve atingir localidades como Pituba, Barra e Stella Maris

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:15

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador
Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador Crédito: Divulgação

Moradores de seis bairros de Salvador devem ficar sem energia elétrica em alguns períodos desta quarta-feira (9), devido a desligamentos programados pela Neoenergia Coelba.

A interrupção temporária no fornecimento deve atingir ruas localizadas nos bairros da Pituba, Candeal, Barra, Caminho das Árvores, Cassange e Stella Maris. Os horários variam entre 8h e 16h.

20 bairros de Salvador terão cortes de energia nesta semana; saiba quais e quando

Domingo (6) Os cortes previstos para este domingo atingem os seguintes bairros: Dois de Julho — Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30; Canela — Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h; Calçada — diversos endereços, incluindo Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h; Caminho das Árvores — Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h; Santo Antônio — Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h; Federação — diversos endereços da Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h; Trobogy — Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h. por Divulgação
Terça-feira (8) Na terça-feira, os desligamentos estão previstos para: Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56; Amaralina — Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h; Nordeste de Amaralina — diversos endereços, incluindo Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h; Santa Cruz — diversos endereços, incluindo Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h; Santa Teresa — Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h; Areia Branca — Travessa 2 de Julho e Rua Direta do Capelão, das 10h às 13h. por Divulgação
Quarta-feira (9) Os bairros com desligamentos previstos para quarta são: Pituba — ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h; Candeal — Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h; Barra — Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30; Caminho das Árvores — Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h; Cassange — Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h; Stella Maris — Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h. por Arisson Marinho
Quinta-feira (10) Na quinta-feira, os desligamentos devem atingir: Novo Horizonte — Rua João Caldas, 28, das 9h30 às 15h30; Bairro da Paz — Rua da Felicidade e Travessa da Felicidade, das 10h às 16h; Costa Azul — diversos endereços, incluindo Rua Vicente Batalha e Rua Adelaide Fernandes da Costa, das 10h às 16h; Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 46, das 10h às 16h. por Ascom - Neoenergia Coelba
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Domingo (6) Os cortes previstos para este domingo atingem os seguintes bairros: Dois de Julho — Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30; Canela — Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h; Calçada — diversos endereços, incluindo Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h; Caminho das Árvores — Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h; Santo Antônio — Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h; Federação — diversos endereços da Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h; Trobogy — Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h. por Divulgação

Confira os locais afetados:

Pituba: ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h;

Candeal: Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h;

Barra: Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30;

Caminho das Árvores: Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h;

Cassange: Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h;

Stella Maris: Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h.

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Neoenergia Coelba

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