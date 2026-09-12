Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coleção baiana vendida em loja conceito da Riachuelo em SP ganha apresentação em Salvador

Criações da Areia serão apresentadas neste sábado (12), durante sunset na Casa Divino, no Santo Antônio Além do Carmo

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:38

Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador
Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador Crédito: Divulgação

Após passar pela loja conceito da Riachuelo em Pinheiros, em São Paulo, a coleção “Açucarados”, da marca baiana Areia, será apresentada em Salvador neste sábado (12). O estilista Adailton Jr. recebe o público na Casa Divino, no Santo Antônio Além do Carmo, das 14h às 20h.

As peças ficaram à venda no endereço paulista até a semana passada. Antes da passagem por São Paulo, a coleção foi apresentada na passarela do Dragão Fashion Brasil 2026, em Fortaleza. “Açucarados” também conta com bolsas produzidas em fibras naturais, assinadas pela Divino Ammor.

Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador

Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador por Divulgação
Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador por Divulgação
Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador por Divulgação
Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador por Divulgação
1 de 4
Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador por Divulgação

Instalada em um casarão reformado na Rua Direita do Santo Antônio, a Casa Divino reúne as criações da Areia e objetos de arte e decoração da marca parceira. O espaço também é utilizado para celebrações e encontros intimistas.

O sunset deste sábado encerra uma programação de dois dias e marca o retorno da coleção a Salvador após a temporada em São Paulo.

A marca Areia também participa do **Afro Fashion Day**, projeto do jornal Correio, que chega à sua 12ª edição em novembro.

Serviço

Casa Divino

Sábado (12), das 14h às 20h

Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo, 80, Salvador

Informações: @acasadivino | @amoareia | @divinoammor

Mais recentes

Imagem - Curativo líquido criado por pesquisadores brasileiros pode acelerar cicatrização em até 50%

Curativo líquido criado por pesquisadores brasileiros pode acelerar cicatrização em até 50%
Imagem - Homem é preso suspeito de cometer crime sexual durante corrida de moto por aplicativo na Bahia

Homem é preso suspeito de cometer crime sexual durante corrida de moto por aplicativo na Bahia
Imagem - Inscrições para 5.276 vagas em cursos técnicos do IFBA terminam na terça-feira (15)

Inscrições para 5.276 vagas em cursos técnicos do IFBA terminam na terça-feira (15)