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Coleção baiana vendida em loja conceito da Riachuelo em SP ganha apresentação em Salvador

Criações da Areia serão apresentadas neste sábado (12), durante sunset na Casa Divino, no Santo Antônio Além do Carmo

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:38

Coleção baiana vendida na loja conceito da Riachuelo em SP é apresentada em Salvador Crédito: Divulgação

Após passar pela loja conceito da Riachuelo em Pinheiros, em São Paulo, a coleção “Açucarados”, da marca baiana Areia, será apresentada em Salvador neste sábado (12). O estilista Adailton Jr. recebe o público na Casa Divino, no Santo Antônio Além do Carmo, das 14h às 20h.

As peças ficaram à venda no endereço paulista até a semana passada. Antes da passagem por São Paulo, a coleção foi apresentada na passarela do Dragão Fashion Brasil 2026, em Fortaleza. “Açucarados” também conta com bolsas produzidas em fibras naturais, assinadas pela Divino Ammor.

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Instalada em um casarão reformado na Rua Direita do Santo Antônio, a Casa Divino reúne as criações da Areia e objetos de arte e decoração da marca parceira. O espaço também é utilizado para celebrações e encontros intimistas.

O sunset deste sábado encerra uma programação de dois dias e marca o retorno da coleção a Salvador após a temporada em São Paulo.

A marca Areia também participa do **Afro Fashion Day**, projeto do jornal Correio, que chega à sua 12ª edição em novembro.

Serviço

Casa Divino

Sábado (12), das 14h às 20h

Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo, 80, Salvador