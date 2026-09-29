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Colégio Antônio Vieira oferece 40 bolsas integrais para Ensino Médio em 2027; veja como se inscrever

Candidaturas podem ser feitas até 19 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:51

Colégio Antônio Vieira
Colégio Antônio Vieira Crédito: Divulgação

O Colégio Antônio Vieira, no Garcia, em Salvador, abriu inscrições para o processo seletivo de concessão de bolsas integrais de estudo para o ano letivo de 2027 nesta terça-feira (29). Ao todo, serão ofertadas 40 bolsas de 100% para estudantes que desejam ingressar na 1ª série do ensino médio.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de outubro por meio do portal da instituição. Podem participar candidatos residentes em Salvador ou na Região Metropolitana que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos no edital.

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Segundo o regulamento, as bolsas são destinadas a estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O benefício cobre integralmente a anuidade escolar, mas a concessão é válida apenas para o ano letivo de 2027, sendo necessária uma nova avaliação socioeconômica em caso de solicitação de renovação nos anos seguintes.

O processo seletivo contará com diferentes etapas, incluindo reunião presencial obrigatória com as famílias, preenchimento de formulário socioeconômico, entrevista, análise documental e eventual visita domiciliar.

De acordo com o cronograma divulgado pela instituição, o resultado preliminar será publicado em 18 de dezembro, enquanto o resultado final, após a análise de recursos, está previsto para 22 de dezembro.

O edital informa ainda que, caso o número de candidatos aptos supere a quantidade de vagas disponíveis, a classificação observará critérios como a renda familiar per capita e a proximidade da residência em relação ao colégio.

Tags:

Salvador Educação Colégio Antônio Vieira

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