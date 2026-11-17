SALVADOR

Colégio da PM suspende aulas após morte de estudante de 12 anos em Salvador

Yasmin Luiza era aluna do 7º ano; primo publicou homenagem à adolescente nas redes sociais

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:24

Aluna do CPM Dendezeiros, Yasmin Luiza morreu aos 12 anos Crédito: Reprodução

O Colégio da Polícia Militar Denzeiros, em Salvador, suspendeu as atividades nesta terça-feira (17), devido à morte de uma estudante de 12 anos. Yasmin Luiza de Sousa Batista Ferreira foi encontrada morta na última segunda-feira (16).

"Com pesar, comunicamos o falecimento de uma aluna de nossa comunidade escolar. Em respeito à família, comunicamos a suspensão das atividades escolares. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos colegas neste momento de dor", diz o comunicado divulgado pela instituição de ensino nas redes sociais.

CPM Denzeiros suspendeu aulas após a morte de aluna de 12 anos 1 de 4

Yasmin Luiza era aluna do 7º ano do Colégio da PM Dendezeiros. O primo de Luiza, Robert Dourado, fez uma homenagem à adolescente em seu perfil no Instagram.

"Hoje é um daqueles dias em que faltam palavras para expressar tanta dor. É difícil aceitar que uma menina tão linda, de apenas 12 anos, tenha partido tão cedo. Uma criança cheia de vida, sonhos e um futuro inteiro pela frente. Alguém tão amada por sua família, que jamais imaginou ter que enfrentar uma despedida tão dolorosa. É muito triste ver uma vida tão jovem interrompida quando ainda havia tantos sonhos para realizar, tantos momentos para viver e tantas histórias para escrever", publicou Robert.

Ele destacou que a prima será lembrada. "Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração de todos os familiares e amigos, dando força para suportar essa dor que nenhuma palavra consegue explicar. Você será lembrada pelo carinho, pelo sorriso e pelo amor que deixou em cada coração. Descanse em paz, nossa menina. Tão pequena para partir, mas grande demais no amor que deixou".