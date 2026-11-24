CULTURA

Coletivo Afrobapho oferece oficinas gratuitas de Vogue, Street Jazz e pagode baiano no Pelourinho

Programação acontece nos dias 27 e 28 de novembro com inscrições presenciais

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:17

Coletivo Afrobapho realiza quatro oficinas gratuitas de dança no Pelourinho Crédito: Divulgação

O Coletivo Afrobapho realiza quatro oficinas gratuitas de dança nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro Cultural Makota Valdina, no Pelourinho, em Salvador. A programação integra as ações do Novembro Negro e oferece atividades de Vogue Femme, danças urbanas, Street Jazz e pagode baiano, conduzidas por artistas do grupo. As inscrições são gratuitas, limitadas e devem ser feitas presencialmente até 15 minutos antes do início de cada oficina.

As atividades propõem a dança como ferramenta de expressão, identidade e resistência dos corpos negros. A escolha do Pelourinho também dialoga com a ancestralidade e a memória da população negra, aproximando as práticas artísticas do território onde serão realizadas. Segundo Alan Costa, diretor-geral e idealizador do Afrobapho, a iniciativa busca ampliar o acesso à formação artística e fortalecer a conexão com outros profissionais da dança.

“Aproveitamos o novembro negro para promover nossas primeiras oficinas gratuitas de dança voltadas para o público geral nesse ano. É uma forma de continuar nos conectando com outros agentes culturais e artistas da dança, além de democratizar o acesso à formação em dança para pessoas das comunidades que impactamos”, afirma.

Na sexta-feira (27), das 18h às 21h, serão realizadas as oficinas de Vogue Femme, com Raio Negro, e Urban Dance Performance, conduzida por Elivan Nascimento. Depois das atividades, os artistas participam do bate-papo “Corpo que não pede licença: ocupação, desobediência e legado”, que propõe uma reflexão sobre a presença e a atuação dos corpos negros no universo da dança.

Já no sábado (28), das 14h às 17h, a programação terá Street Jazz – Identidade em Movimento, com Jooh Santana, e Pagode Baiano – Território e Memória, ministrada por Gabriel Conceição. Em seguida, o público poderá acompanhar o bate-papo “De onde vem meu movimento? A dança como ferramenta ancestral”, sobre as relações entre movimento, identidade, memória e território.

As oficinas fazem parte do Plano Anual de Ações Continuadas do Afrobapho, que prevê mais de 50 atividades entre agosto de 2026 e junho de 2027, envolvendo formação, criação, circulação e intercâmbio cultural. O projeto também contempla artistas independentes, estudantes da rede pública e jovens negros e LGBTQIA+ de Salvador.