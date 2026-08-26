OPORTUNIDADE

Coletivo promove aulas gratuitas de dança para estudantes de escola pública em Salvador

Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos recebe oficinas de Pagode, Danças Urbanas e Vogue entre os dias 28 e 30 de setembro

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 19:11

Coletivo Afrobapho Crédito: Matheus Leite

Estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, no Arenoso, em Salvador, vão participar de uma programação gratuita de dança promovida pelo Coletivo Afrobapho. Entre os dias 28 e 30 de setembro, a unidade de ensino recebe oficinas de Pagode, Danças Urbanas e Vogue, conduzidas por artistas integrantes do coletivo.

As atividades serão realizadas sempre das 10h20 às 11h50. A primeira oficina acontece na segunda-feira (28), com o dançarino Paulo Arth, que ministrará a aula de Pagode. Na terça (29), Maitê Souza conduz a atividade de Danças Urbanas. Já na quarta-feira (30), Angel Costa encerra a programação com uma oficina de Vogue.

A iniciativa tem como proposta aproximar os estudantes de diferentes estilos e linguagens da dança, além de ampliar o acesso a experiências artísticas dentro do próprio território. A ação também faz parte de um conjunto de atividades voltadas à formação e à difusão da dança entre jovens da rede pública.

As oficinas integram o Plano Anual de Ações Continuadas do Afrobapho, que prevê mais de 50 atividades entre agosto de 2026 e junho de 2027. A programação reúne ações de formação, criação, circulação, intercâmbio, difusão e reflexão, com iniciativas destinadas a artistas independentes, estudantes da rede pública e jovens negros e LGBTQIA+ de Salvador.

O novo ciclo de atividades foi apresentado no último sábado (22), durante o Encontro de Lideranças e Representantes de Grupos, Coletivos e Companhias de Dança da Bahia. Realizado na Sala Cênica do Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), o encontro reuniu mais de 20 lideranças e representantes negros da dança baiana.

Além das oficinas, o plano de ações inclui atividades educativas, processos de criação, apresentações, encontros e articulações com artistas, coletivos, instituições e projetos socioculturais. A proposta é contribuir para a ampliação do acesso às artes cênicas, estimular a profissionalização e fortalecer a representatividade no setor cultural.

Para Alan Costa, diretor-geral e idealizador do Afrobapho, a continuidade das atividades permite ao coletivo ampliar sua atuação e fortalecer os processos desenvolvidos ao longo de mais de uma década.

“Esse novo ciclo é muito importante para o Afrobapho porque nos permite olhar para o nosso trabalho não só pensando no próximo projeto, mas na continuidade de uma trajetória que já tem mais de dez anos. Ter esse apoio para manter nossos ensaios, criar, formar pessoas e estar em diferentes territórios nos dá mais fôlego para seguir fazendo o que acreditamos. É também uma oportunidade de fortalecer nossa rede, aproximar outros artistas e fazer com que mais pessoas, principalmente jovens negros e LGBTQIA+ das periferias, tenham acesso à dança e à cultura. Para a gente, continuidade também é resistência”, afirma.