ACIDENTE GRAVE

Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador

Passageiros de micro-ônibus que saiu de Cabaceiras do Paraguaçu seguiam para atendimento médico nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:38

Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Uma colisão envolvendo um micro-ônibus, um ônibus do transporte público de Salvador e um caminhão de pequeno porte deixou nove pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (15), no Largo do Tanque, em Salvador. As informações são da TV Bahia.

Todas as vítimas estavam no micro-ônibus, que havia saído de Cabaceiras do Paraguaçu, no interior da Bahia, com destino às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), onde os passageiros receberiam atendimento médico.

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O acidente aconteceu por volta das 5h, quando o veículo passava pelo Largo do Tanque para acessar a região da Cidade Baixa. Após a colisão, o micro-ônibus tombou e ficou atravessado na pista. Os passageiros precisaram sair pela saída de emergência.

O motorista do micro-ônibus afirmou que o ônibus do transporte público atingiu a traseira e a lateral do veículo. Um representante da Integra, empresa responsável pelo coletivo municipal envolvido no acidente, apresentou outra versão. Segundo ele, a suspeita é de que o micro-ônibus tenha avançado o sinal e atingido o ônibus.