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Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador

Passageiros de micro-ônibus que saiu de Cabaceiras do Paraguaçu seguiam para atendimento médico nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:38

Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador
Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Uma colisão envolvendo um micro-ônibus, um ônibus do transporte público de Salvador e um caminhão de pequeno porte deixou nove pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (15), no Largo do Tanque, em Salvador. As informações são da TV Bahia.

Todas as vítimas estavam no micro-ônibus, que havia saído de Cabaceiras do Paraguaçu, no interior da Bahia, com destino às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), onde os passageiros receberiam atendimento médico.

Veja imagens do acidente

Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
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Colisão com três veículos deixa nove feridos no Largo do Tanque, em Salvador por Reprodução / TV Bahia

O acidente aconteceu por volta das 5h, quando o veículo passava pelo Largo do Tanque para acessar a região da Cidade Baixa. Após a colisão, o micro-ônibus tombou e ficou atravessado na pista. Os passageiros precisaram sair pela saída de emergência.

O motorista do micro-ônibus afirmou que o ônibus do transporte público atingiu a traseira e a lateral do veículo. Um representante da Integra, empresa responsável pelo coletivo municipal envolvido no acidente, apresentou outra versão. Segundo ele, a suspeita é de que o micro-ônibus tenha avançado o sinal e atingido o ônibus.

A região está com trânsito lento. 

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