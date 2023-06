Colombiano suspeito de assediar adolescente no Rio Vermelho é liberado

O colombiano Victor Manoel Aguierre Perez, suspeito de assediar e agredir uma adolescente de 16 anos no Rio Vermelho, em Salvador, recebeu da Justiça a liberdade provisória, após audiência nesta segunda-feira (12).



O suspeito foi contido por seguranças de um bar na noite de sábado (10), no Largo de Santana. Preso em flagrante, teve a liberdade sem fiança concedida pelo juiz Arlindo Alves dos Santos Junior, com as seguintes restrições impostas pelas medidas cautelares:compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado comparecimento bimestral em Juízo, pelo período de um ano apreensão do passaporte e proibição de sair da circunscrição do município de Salvador sem a devida comunicação uso de tornozeleira eletrônica Victor foi contido por seguranças de um bar depois de cometer o crime e foi levado, por policiais militares, para a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).