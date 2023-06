Com 26 anos de existência, concurso Beleza Black acontece neste domingo (4)

A 26ª edição do concurso Beleza Black, que busca valorizar a beleza e a cultura negras, acontece neste domingo (4), no Teatro Jorge Amado, na Pituba. O evento, que apresentará aos convidados toda história e resistência a partir das 18h30, conta com um desfile coreografado com assinatura e direção artística de Pepê Santos.



Promovido pela agência One Models Bahia com direção de André Menegry, o Beleza Black surgiu como parte de um grupo de ações afirmativas para a comunidade negra no mercado fashion e publicitário de Salvador. Os candidatos passam por um período de três meses de ensaios, treinamentos e workshops que incluem didática de passarela, postura, andamento e o funcionamento sobre mercado de moda e publicidade.