SALVADOR

Com 385 anos de tradição, Festa de Santa Bárbara enfrenta dificuldades financeiras e lança vaquinha

Comissão organizadora precisa arrecadar R$ 8 mil para garantir a realização dos festejos e do tradicional caruru no Mercado de Santa Bárbara, na Baixa dos Sapateiros

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 17:43

Festa de Santa Bárbara, que acontece no dia 4 de dezembro Crédito: Foto: Arquivo CORREIO

Tradição que há 385 anos marca o calendário de festas populares de Salvador, a Festa do Mercado de Santa Bárbara enfrenta dificuldades financeiras para acontecer neste ano. A comissão organizadora da celebração, marcada para o dia 4 de dezembro, na Baixa dos Sapateiros, iniciou uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 8 mil e garantir os festejos, que incluem o tradicional Caruru de Santa Bárbara.

Apesar de a celebração ser reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia, os organizadores relataram dificuldades para custear a programação. Segundo a comissão, o Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), destinou R$ 10 mil para a realização da festa. O valor, no entanto, é insuficiente para cobrir todas as despesas.

“Lembramos que o Mercado de Santa Bárbara está ligado ao fundamento dessa festa, não pode ser esquecido ou deixado de lado. A capela do mercado é um espaço que acolhe devotos durante todos os dias do ano. Um lugar tão importante para nossa cidade merece mais respeito e consideração”, destacou a comissão em um comunicado publicado nas redes sociais.

Para garantir a continuidade dos festejos, os organizadores iniciaram uma campanha de apoio da população por meio de contribuições financeiras e do compartilhamento da campanha de arrecadação. “Mas como maiores são os poderes do povo, acreditamos que juntos conseguiremos manter de pé essa tradição”, acrescentaram.